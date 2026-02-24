Soud osvobodil dozorce obviněné z napadení vězně, hrozilo jim pět let

  12:37
Okresní soud v Jablonci nad Nisou v úterý osvobodil tři dozorce z místní věznice Rýnovice. Obviněni byli z napadení vězně v listopadu 2018. Podle soudu nebylo prokázáno, že by se skutek stal tak, jak bylo uvedeno v obžalobě. Vinu všichni tři obžalovaní, z nichž dva už ve věznici nepracují, od počátku odmítali. Za zneužití pravomoci úřední osoby a křivou výpověď jim hrozilo až pět let vězení.

Věznice v Rýnovicích v Jablonci nad Nisou (18. května 2017) | foto: MAFRA

Státní zástupce Martin Tvrdík pro dva obžalované požadoval podmíněné tresty, u Davida Halamy sám navrhl zproštění obžaloby. Pro něj je dnešní verdikt pravomocný, u zbylých dvou obžalovaných si ponechal státní zástupce lhůtu na rozmyšlenou.

Jde o jeden ze šesti případů rozsáhlejší kauzy, ve kterých bylo z obdobných trestných činů obžalováno patnáct dozorců z Rýnovic. Soudy se v nich zabývají jednáním dozorců na oddělení výkonu kázeňských trestů (OVKT).

Vězně nebili, řekl soud a osvobodil dozorce viněné ze zneužití pravomoci

Podle obžaloby opakovaně nezvládli vypjaté emoční situace, a místo aby postupovali zákonným způsobem, vězně svévolně trestali za nepřístojné chování, aby si zajistili klid pro další službu. Obvinění dozorci protiprávní jednání odmítají.

V tomto případě jsou tři muži stíhaní kvůli incidentu z 12. listopadu 2018, kdy podle obžaloby po zákonném zákroku na chodbě oddílu C5 odvlekli do cely odsouzeného Dalibora D. a tam proti němu měli neoprávněně použít násilí.

Odposlech jako klíčový důkaz

Podle obžaloby do něj kopali, šlapali mu po zádech a bili ho pěstí. Státní zástupce Martin Tvrdík dnes v závěrečné řeči označil za klíčový důkaz odposlech pořízený ve věznici skoro dva roky po této události, kde jeden obžalovaný mluvil o tom, jak „naložili“ s tímto vězněm.

Obžalovaní i jejich obhájci to dnes odmítli, podle nich šlo o nadsázku, kdy si dozorci jen slovně „ulevovali“ od náročné práce s problematickými vězni.

Tento byl dvacetkrát soudně trestaný, byl i ve vězení opakovaně kázeňsky trestán za ničení majetku, porušování řádu věznice a nevhodné chování a verbální útoky vůči dozorcům.

Podmínky pro dva dozorce za trestání vězně platí, třetího soud osvobodil

Ze zbývajících pěti kauz s dozorci z Rýnovic soudy jedno řízení zastavily a ve třech vynesly osvobozující rozsudky, pravomocný je ale jen v jednom případě.

V jedné kauze naopak zazněl odsuzující verdikt, tím se ale bude ještě zabývat Nejvyšší soud (NS). U NS dozorci už jednou, v jiném z těchto případů, s dovoláním uspěli.

24. února 2026  10:26,  aktualizováno  11:07

