Kvůli sporu o bar kopal a bil holí známého. Muže soudí za pokus o vraždu

Státní zástupkyně Petra Pazderková uvedla, že muž násilný čin spáchal s rozmyslem. Podle ní k němu obžalovaného přiměl vztek, když se dozvěděl, že by jeho známý měl převzít bar, který dosud sám provozoval. Holický u soudu dnes uvedl, že svého známého nechtěl napadnout ani neplánoval jeho napadení.

Podle Pazderkové obžalovaný napadl svého známého opakovanými údery pěstí a lokty. „Použil k tomu také francouzskou hůl, a to do všech částí těla, jak do hlavy, tak trupu, nohou. To mělo za následek, že u poškozeného dle mého jen shodou okolností nenastala smrt,“ uvedla Pazderková.

Za způsobenou zdravotní a duševní újmu požaduje napadený muž skoro 3,7 milionu korun. Utrpěl těžké poranění mozku, mnohočetné poranění obličeje, měl zlomené žebro, propíchnutý hrudník, rozvíjel se u něj zánět plic, měl závažnou poruchu funkce ledvin, byl i podchlazený a měl i další poranění.

Holický dnes u soudu obšírně vypovídal celé dopoledne. Uvedl, že bar v Hejnicích začal provozovat loni v listopadu a jeho známý mu v tom pomáhal. Označil ho za velmi dobrého kamaráda. „Věděl o mně vše,“ řekl Holický.

Obžalovaný tvrdil, že svému kamarádovi pomáhal i finančně. Zlom podle něj nastal, když se dozvěděl, že chce po něm bar převzít. „Tohle mě zdrtilo, vyvolalo ve mně pocit, nedokážu to úplně popsat, naprostého zklamání a ztráty důvěry,“ uvedl Holický.

Vysmíval se mi, řekl obžalovaný

Podle obžaloby svého známého vylákal 12. dubna okolo desáté hodiny večer k sobě na chalupu, v té době ještě staveniště, držel ho tam do 14. dubna do 0:45. Holický dnes uvedl, že s ním chtěl jen mluvit kvůli tomu, aby uznal dluh, který vůči němu měl. „Šel ze své vůle, čas si určil sám i místo. Původní dohoda byla jiná,“ řekl obžalovaný.

Podle něj se nejprve hádali a až poté se mezi nimi strhla první rvačka. Holický uvedl, že po ní šel rozsvítit a podruhé svého známého napadl, když byl v polokleku. „Vysmíval se mi,“ řekl obžalovaný.

Podle jeho verze Holický poté odmítal, aby ho odvezl domů či na ošetření k lékaři. „Byl jsem ujišťován, že je vše v pořádku,“ vysvětloval obžalovaný. Tvrdil, že ho chtěl odvézt večer 13. dubna, když ale za okny uviděl tři neznámé muže, nenapadlo ho, že jde o policii hledající jeho kamaráda. Podle své výpovědi chtěl počkat, až odejdou, ale únavou a od bolesti zubů usnul a probudili ho až v noci zasahující policisté.

U soudu dnes také zaznělo, že Holický dříve pracoval u bezpečnostní agentury a má zkušenosti s bojovými sporty. Obžalovaný uvedl, že trénoval thajský box a brazilský bojový sport jiu-jitsu. Odmítl ale, že by chtěl svého známého zabít. „Při rvačce to nebylo vedené tak, abych Standu zlikvidoval, nebyl to záměr,“ dodal.

Obžalovaného i jeho oběť našla zásahovka (18. dubna 2023):