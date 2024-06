Řidiči kolikrát nevědí, co vezou, řekla svědkyně v kauze pašování za miliardy

Podle obžaloby, která čítá i s odůvodněním přes 80 stran, měl liberecký gang distribuovat přes tunu kokainu a 3,5 tuny hašiše za několik miliard korun. Někteří členové gangu narkotika převáželi v tajných skrýších v autech či kontejnerech pod záminkou spedice běžného zboží. Ukrývali je například do žulových desek, železné rudy, do plechovek s tuňákem nebo v banánech.

Stíhaný je i akcionář vydavatelství Mladá Fronta Pavel Boušek. „Trestnou činnost jsem nepáchal, nic jsem nezakrýval ani neplánoval. Jsem finančně dobře zajištěný a nemám to zapotřebí. Trestnou činností jsem si nikdy neopatřoval peníze,“ řekl v únoru před soudem Boušek, který podle spisu pomáhal legalizovat příjmy z prodeje drog.

Hlavní postavou Liberecké větve měl být devětačtyřicetiletý Vilém Kováč. Ten je ale uprchlý a ve svém prohlášení obvinění odmítl.

Na soudní lavici seděla Veronika Červeňová, přítelkyně uprchlého Kováče, kterou ostraha přivedla v poutech. Obžalovaný Boušek prostřednictvím svého zástupce předložil žádost o konání soudu za jeho nepřítomnosti.

Úplně na začátku byl vznesen dotaz na podjatost předsedy senátu. „Ten soud je naprostá fraška. Řeší se tu podjatost, ale to není jediná věc, kterou bych chtěl říct. Soud absolutně nechápe nebo nechce pochopit, jak funguje přeprava, včetně té námořní, a já mám být za jejich nevědomost souzen,“ řekl pod podmínkou anonymity jeden z obviněných. „Nebudu říkat do médií svoje jméno. Tohle by se mi mohlo vrátit,“ komentoval obviněný důvod, proč nechce veřejně vystoupit.

Zásilka den před Štědrým dnem

Soud začal za přítomnosti obžalované Červeňové výslechem Hany Roučové, která podniká jako celní deklarantka. Ta byla tázána na zásilku, která se měla řešit 23. prosince 2020. Předsedu senátu zajímaly okolnosti odeslání zásilky třiadvaceti tun žuly, která měla směřovat do Ruska, s největší pravděpodobností do Petrohradu.

„Je to už delší čas. Neznám přesná čísla ani okolnosti. S pánem jsem se sešla celkem třikrát. Šlo o žulu a zásilka měla mít velkou hodnotu. Jenže nebyly splněny podmínky pro realizaci vývozu, takže se nic neuskutečnilo a nikdo nevěděl, kde se zásilka nachází,“ sdělila Roučová podle které byl zarážející datum objednávky den před Štědrým dnem, ale vývoz do Ruska byl tehdy úplně normální.

Jako další vypovídala svědkyně, dispečerka přepravy Karolína Machačová. Předseda senátu se ptal na zásilku banánů, kde se měly později nalézt drogy, a zásilku měla přepravovat firma, kde Machačová pracovala.

„Banány jsou rizikové zboží, to znamená, že je dražší celní řízení. Jenže neproběhla přeprava. Zákazník nebyl schopen dodat doklady k celnímu řízení,“ sdělila Machačová.

Na dotaz předsedy senátu, co dělala, když se dozvěděla, že v zásilce byly nalezeny drogy, odpověděla: „Tuhle informaci jsem předala Alešovi Černému (majiteli přepravní firmy) a nějak to neřešil,“ odpověděla Roučová a zároveň dodala, že se jí nikdy nestalo, aby byly v zásilce přepraveny jakékoli drogy. „Řidiči kolikrát nevědí, co vezou. Přepravní kontejner je zaplombovaný, to znamená, že zásilka se převáží pod celním dohledem. Nepamatuji si, že by policie při zastávce jen tak porušila plombu,“ vysvětlila Machačová.