Osm lidí soudí za pašování konopí do Británie, drogy byly ukryté v chlebnících

Čtením obžaloby začal dnes v Liberci soud s organizovanou skupinou z Českolipska, která podle kriminalistů ve velkém pěstovala a prodávala marihuanu. Značná část produkce směřovala do Velké Británie a Irska.

Obžaloba tvrdí, že tam skupina poslala přinejmenším několik kilogramů konopí, za něž získala minimálně miliony koruny. Obžalováno je osm lidí, přímo na pašování konopí do zahraničí se podíleli dva z nich. Jim hrozí tresty od 10 do 18 let. Obžalovaní přímo zapojení do pašování drog budou vypovídat nejdříve ve středu, kdy bude soud pokračovat.

Používali falešná jména

Marihuanu skupina podle poznatků policie pašovala do Velké Británie dlouhodobě, obžaloba se týká zhruba ročního období od konce ledna 2021. Podle obžaloby skupina za tu dobu minimálně ve zhruba 60 případech odeslala zásilku s drogou do ciziny nebo za ně přijala peníze. Za hlavního organizátora skupiny policie označila devětatřicetiletého Jana Hlavačíka.

Konopí do Británie či Irska posílal podle obžaloby pod falešnými jmény dvaatřicetiletý Filip Oppelt prostřednictvím nadnárodních přepravních společností z různých míst Českolipska nebo z Mladé Boleslavi. Zásilky od něj měly být deklarované jako kuchyňské potřeby, kdy byly drogy ukryté v chlebnících nebo odpadkových koších.

„Zásilky obsahující konopí nebyly stejné. V těch, které byly zajištěné, se množství konopí pohybovalo od 200 gramů po jeden kilogram,“ uvedla státní zástupkyně Petra Pazderková.

Hodnota zásilek se vývozem násobila a na území Británie dosahovala kolem 20 britských liber, což je zhruba 580 korun za jeden gram sušiny marihuany. Zásilky směřovaly na různá místa v Británii a Irsku.

Peníze z prodeje schovávali do reproduktorů

Z obžaloby vyplývá, že skutečná identita většiny příjemců je neznámá, v souvislosti s případem je v Británii stíhaný jediný člověk, a to Keiran Lynch.

Peníze za drogy dostávala skupina zpět také prostřednictvím zásilek posílaných přes přepravní společnosti. Ukryté byly v reproduktorech a i jejich výše se lišila. V několika zajištěných zásilkách bylo od 4 700 do 10 000 eur, což je odhadem asi 110 000 až 230 000 korun. Peníze v Česku nejčastěji přebírala pod smyšlenými jmény obžalovaná Oppeltova přítelkyně, dvaatřicetiletá Ivana Pavlíčková.

Podle obžaloby skupina drogy získávala z několika svých pěstíren na Českolipsku nebo je kupovala od jiných domácích drogových pěstitelů.