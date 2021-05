Žena zemřela po útoku psa, majitelka dostala podmínku a zaplatí přes milion

„Je mi to všechno moc líto. Není nám to lhostejné, chci se omluvit celé rodině. Nežije se nám s tím dobře. Ani mně, ani mým dětem,“ uvedla majitelka psa, Vladislava M., při své závěrečné řeči.

V únoru 2019 napadla ve vsi Pihel u Nového Boru procházející se seniorku argentinská doga. Jednadevadesátiletá žena utrpěla mnohočetná zranění, kvůli kterým byla převezena do českolipské nemocnice. Po dvou dnech zemřela v důsledku natržené sleziny a krvácení do břicha.

Podle senátu je obžalovaná vinna ze zločinu usmrcení z nedbalosti. Neudělala vše pro to, aby zabránila možnému útoku psa na jiného člověka, nezajistila řádné oplocení.



„Soud hodnotil částečné doznání a trestní bezúhonnost obžalované jako polehčující okolnost,“ odůvodnila rozhodnutí předsedkyně senátu Blanka Fedorková.

Soud vyvrátil možné pochybení lékařů či personálu českolipské nemocnice, kteří se o seniorku starali během hospitalizace.



„Znalci jednoznačně vypověděli, že neexistuje obecný postup, který by stanovil, že mělo být provedeno vyšetření břicha. Lékaři poskytli náležitou odbornou péči a nic neindikovalo poškození sleziny,“ řekla Fedorková.

S tímto závěrem se neztotožnil obhájce, který tvrdil, že považuje souvislost mezi útokem psa a rupturou sleziny za spekulaci.



„Útok nebyl nikým zaznamenán. Nevíme, co se dělo před ním, ani jak došlo k natržení sleziny, jestli pádem na chodítko. Tato verze podle mě není prokázaná,“ uvedl. Ke zranění sleziny prý mohlo dojít až v nemocnici.

Zmocněnec navrhl, aby byla obžalované uložena povinnost náhrady nemajetkové škody v celkové částce 2,3 milionu korun.

Vladislava M. s ohledem na svou beztrestnou minulost očekávala podmíněný trest, největší obavy měla z výše odškodného. „Je dost vysoké. Jsem obyčejný pracující člověk, mám rodinu. Nikdo nepočítal, že se stane taková tragédie,“ uvedla při čekání na rozsudek.

Žena zaplatí pozůstalým přes milion korun

Soud po krátké přestávce rozhodl, že obžalovaná musí uhradit náklady na ošetření a na pohřeb ve výši 78 tisíc korun a nemajetkovou újmu nejbližším příbuzným zemřelé v celkové částce 1,2 milionu korun.

„Bylo prokázáno, že pozůstalí jsou dotčení tím, co se stalo jejich mamince a babičce. Bolestivá a krutá smrt si zasloužila při hodnocení zvláštní zřetel. Nikdo v jednací síni si nedovedeme představit, co musela zažívat. Nebo co při tom pomyšlení zažívají její děti a vnoučata,“ dodala Fedorková.

Soud přiznal poškozeným nižší částky, než požadovali. Přihlížel k intenzitě rodinných vztahů i k tomu, jestli museli po incidentu vyhledat odbornou pomoc.

Obhájci se přesto výše odškodnění zdála nepřiměřeně vysoká s ohledem na věk napadené ženy.



„I když je to citlivá otázka, z hlediska ztráty blízké osoby a duševních útrap je nutné zohlednit, že to byla 91 let stará žena. Podle názoru Nejvyššího soudu hraje věk zemřelého roli v otázce náhrady, což okresní soud v odůvodnění rozsudku neuvedl,“ řekl obhájce po skončení hlavního líčení.

Rozsudek zatím není pravomocný, strany mohou v zákonné lhůtě podat odvolání.