Za zapálení baru platí 18 let vězení, žháři už zbývá jedině ústavní stížnost

  9:32
Za podpálení baru v Liberci si Kamil Petr s konečnou platností odpyká 18 let ve vězení. Jeho dovolání odmítl Nejvyšší soud, potvrdila to mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není dostupné. Při požáru se v lednu roku 2024 zranilo patnáct lidí.
Muž podnik zapálil poté, co se snažil získat zpět pět set korun, za které tam dostal místo pervitinu jen bílý prášek. Podle pravomocného verdiktu se dopustil pokusu o vraždu a obecného ohrožení. Nyní mu zbývá ještě možnost podat ústavní stížnost, musel by však argumentovat porušením svých základních práv.

Bar nedaleko libereckého vlakového nádraží zapálil Petr loni 29. ledna dvě hodiny před půlnocí. Nepatřil mezi pravidelné návštěvníky, chtěl si tam ale koupit pervitin.

Když zjistil, že ho dealer podvedl, vrátil se a popral se s ním. Rvačku prohrál, ale když si potom pervitin koupil jinde, rozhodl se jít do baru znovu a peníze od dealera získat.

Za zapálení baru dostal 18 let vězení. Je mi líto vaší bolesti, napsal muž zraněné

Podle rozsudku si přinesl plastový kanystr, zapálil jej a hodil mezi hosty se slovy „všichni tady chcípnete“.

Čtyřiatřicetiletému Kamilu Petrovi hrozí za úmyslné zapálení baru v Liberci až výjimečný trest, obžaloba pro něj žádá 18 let vězení. (19. listopadu 2024)
U libereckého krajského soudu vyjádřil Petr lítost, ale přiznal se jen částečně. Připustil, že do baru přinesl kanystr s benzinem k vytvoření „psychického nátlaku“, popíral ale úmysl založit požár.

Hájil se tím, že kanystr zahodil, když se lekl hosta, který proti němu vykročil. Několik svědků však potvrdilo, že ho viděli podpálit zapalovačem ubrousek trčící z kanystru.

Obžalovanému hrozil až výjimečný trest. Liberecký soud přihlédl k tomu, že při incidentu nikdo nezemřel. Zranění lidé se nadýchali škodlivin a utrpěli popáleniny prvního či druhého stupně, dokázali se ale dostat z hořícího podniku ven a záchranáři je převezli do nemocnice. Stav sedmi z nich označili za vážný, u jednoho byla nutná resuscitace.

Hodil tam molotov, lidé řvali bolestí, říká svědek útoku v libereckém baru

Krajský soud Petrovi uložil, aby uhradil zdravotním pojišťovnám za léčení zraněných zhruba 1,5 milionu korun a pojišťovně Kooperativa přibližně 450 tisíc korun za zničený interiér baru. Vrchní soud v Praze částku u jedné ze zdravotních pojišťoven ještě zvýšil.

19. listopadu 2024

Akční letáky
