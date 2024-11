Soud rozhodne o žháři, který v Liberci zapálil bar. Obžaloba pro něj žádá 18 let

Za pokus o vraždu a obecné ohrožení Petrovi hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Státní zástupkyně Iva Plšková pro obžalovaného žádá osmnáctiletý postih. V úterní závěrečné řeči uvedla, že obžalovaný nejednal v náhlém hnutí mysli, ale s rozmyslem. „Věděl, že ho (kanystr s benzinem) použije,“ řekla.

Z úterní výpovědi obžalovaného vyplynulo, že do baru přišel 29. ledna během večera celkem čtyřikrát. Poprvé, když si kupoval od jednoho hosta falešný pervitin za 500 korun, podruhé pak chtěl získal zpět své peníze, což se mu však nepovedlo.

Při třetí návštěvě si před barem dle svých slov všiml prázdného kanystru, do kterého natankoval benzin. Když se s ním následně opět vrátil, podle hostů baru jej zapálil a odhodil mezi ně. „Bylo vidět, že ho to baví. A řekl ‚teď tady chcípnete‘,“ citoval jeden z hostů baru.

Obžalovaný odmítá, že něco takového plánoval. „Popírá, že by kanystr s benzinem zapálil, a popírá, že by vykřikoval, jak bylo uvedeno v obžalobě: Všichni zde chcípněte. Neboť svědci, kteří stáli metr od něho, když se to stalo, vypověděli, že nic takového neříkal,“ uvedl obhájce Radko Stránský.

„Uvědomuji si, jaká strašná věc se stala. Je mi to líto. Nesouhlasím ale s tím, že jsem se šel pomstít nebo někoho zavraždit. Chtěl jsem peníze zpátky. V tu chvíli jsem myslel, že když vezmu kanystr, je to dobrý nápad. Teď vím, že ne,“ řekl Kamil Petr u soudu.