Příroda má přednost před řidiči, Frýdlantsko se solení jen tak nedočká

Problémy s dopravou zažívali kvůli silné ledovce v posledních týdnech obyvatelé obcí pod severními svahy Jizerských hor.

„Pro běžná auta byly silnice naprosto nesjízdné a nebezpečné to bylo i pro chodce, protože chodníky nevypadaly o moc lépe. Kdo mohl, raději zůstal doma,“ shodují se obyvatelé vesnice Ferdinandov.

„Velká část místních silnic bohužel není a ani nemůže být chemicky ošetřována,“ říká starosta Hejnic Jaroslav Demčák. Podle něj jsou pravidla v oblastech CHKO Jizerské hory striktní.

„Jedinou možností je žádost o výjimku, která by podmínky v některých oblastech na následující roky upravila a solení silnic umožnila. To by uvítala i krajská správa, protože by to znamenalo levnější formu údržby,“ doplňuje.

Dnes se solí šetrněji

Území chráněné krajinné oblasti se musí řídit primárně Zákonem o úpravě přírody a krajiny z roku 1992, který zakazuje chemický posyp cest ve všech oblastech. Jedinou možností jsou tedy několikaleté výjimky pro oblasti nacházející se v nižším stupni ochrany.

„V určitých případech je vydáváme. Jejich délka se pak odvíjí od žádosti a od toho, jak se dané prostředí dynamicky vyvíjí,“ vysvětluje Tomáš Korytář, vedoucí oddělení Správy CHKO Jizerské hory. „Při rozhodování zohledňujeme veškeré argumenty a všechna pro i proti vzhledem k zákonu.“

Většina místních obcí tuto výjimku ale nedostane. Buď se jedná o místa spadající pod vysoký stupeň ochrany, nebo jsou proti lidé či ekologické spolky. Kritikům se nelíbí, že v důsledku chemického solení dochází ke znečisťování prostředí, studen i volné přírody.

Takové argumenty jsou podle starosty nepravdivé a pramení z doby, kdy se používala zastaralá technika a jiný postup. „Dnes se dbá na přesné dávkování, které je na údržbu dostačující. Solí se pouze část vozovky, což je vidět i na krajnicích, kde sníh neroztává. Sůl vyschne a splach potom zbytečně neteče do přírody. I tak je u nás ale povolení chemického posypu nereálné,“ říká Demčák.

Obcím tedy nezbývá nic jiného, než využívat inertního posypu, který slouží ke zdrsnění povrchu. Jeho účinek ovšem není dostačující. „Je v tom velký rozdíl a pro všechny řidiče je tak situace v zimě mnohdy opravdu nebezpečná. Na druhou stranu příroda je jen jedna a v tomto ohledu bude mít asi vždycky přednost, takže nezbývá nic jiného než nařízení respektovat,“ dodává Demčák.

Bezpečnější trasa přes Frýdlant

Každoročně kritickým místem bývá pro řidiče ve směru z Mníšku u Liberce do Raspenavy přejezd přes Oldřichovské sedlo, které se nachází v hlavním ochranném pásmu a chemické ošetření zde rovněž nepřipadá v úvahu.

„Kvůli ztíženým podmínkám tudy mají v zimě vozidla nad šest tun průjezd úplně zakázaný. Značka ale není zeď a často se touto trasou z nepozornosti, nebo schválně přesto vydávají a vznikají další komplikace,“ poznamenává starosta Hejnic.

Proto budou do budoucna při vjezdu do oblasti umístěny místo otevíracích značek lépe viditelné moderní interaktivní tabule.

Starostové okolních obcí a měst zároveň apelují na řidiče, aby v zimních měsících využívali k cestě do Liberce bezpečnější trasu vedoucí přes Frýdlant a Albrechtický kopec.