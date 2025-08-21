„Celý nápad vznikl proto, že jsme tu k výročí sympozia Socha a město z roku 1969 chtěli instalovat nějakou sochu z této výstavy. Vypátrali jsme právě Morový sloup, také známý pod názvem Mezník, který byl od roku 1969 v Chebu, s nímž město domluvilo zápůjčku na dvacet let,“ přidává podrobnosti k nové soše Jitka Mrázková, která má instalace uměleckých děl před radnicí dlouhodobě na starost.
Po převozu z Chebu byla pískovcová socha zhruba tři měsíce u známé místní restaurátorky Vanesy Trostové. Dle jejích slov bylo dílo v havarijním stavu a drolilo se.
„Pan Seifert měl velmi specifický otisk v kameni, takový trochu drsnější. Já jsem to chtěla co nejautentičtěji zachovat, aby se do toho zasáhlo co možná nejméně, ale aby se kámen zároveň upravil, zpevnil a vydržel zase dlouhá léta,“ popisuje restaurátorka.
Sochu chtělo vedení města původně přivézt už loni při příležitosti tří symbolicky provázaných výročí. Šlo o 55. jubileum sympozia, 25. výročí úmrtí Jiřího Seiferta a v neposlední řadě o 90. narozeniny umělcovy manželky, paní Hany Seifertové.
„Hana byla ředitelkou Oblastní galerie v Liberci a také jednou z vůdčích sil, které sympozium společně s tehdejším starostou Jiřím Moulisem prosadily. A to i navzdory nepříznivým podmínkám po roce 68,“ připomíná náměstek primátora pro kulturu Ivan Langr přínos sochařovy ženy, která se slavnostního odhalení sloupu kvůli zdravotním potížím nemohla zúčastnit.
Jiří Seifert byl spolu s ní aktivním organizátorem liberecké kulturní scény a také jedním ze zakládajících členů Skupiny 7, s níž pak vystavoval až do roku 1969.
Po osobním angažmá proti srpnové okupaci a poté, co v následujícím roce na zmíněné výstavě instaloval Kalvárii a právě Mezník, ztratil umělec kvůli režimu nadlouho možnost vystavovat. Při čistkách na vedoucích místech byla z galerie propuštěna také jeho žena. V roce 1970 se pak manželé přestěhovali do domu Seifertových prarodičů v Řevnicích.
Socha bude nároží liberecké radnice zdobit zhruba rok. Následně se přesune na nedaleké náměstí Českých bratří.
„Zde byla v roce 69 v rámci sympozia vystavená. Tehdy tam stál ještě evangelický kostel, který už většina z nás nepamatuje. V polovině 70. let byl zbourán a zůstal tam v podstatě jen půdorys jeho podstavce,“ poznamenává Ivan Lang.
Umělecká díla různých autorů i směrů se před budovou radnice v Liberci střídají už od roku 2005. Vystavená zde bývají zpravidla rok.