Po 56 letech se morový sloup vrátil do Liberce, ustoupil mu kontroverzní Vulpes

Pavla Cinkánová
  13:08
Obří drátěnou sochu Vulpes od umělce Františka Skály nahradilo před libereckou radnicí nové, už na první pohled klasičtější dílo. Je jím 2,5 metru vysoký pískovcový sloup Mezník z dílny sochaře a restaurátora Jiřího Seiferta. Na sever Čech se socha vrátila po 56 letech.

„Celý nápad vznikl proto, že jsme tu k výročí sympozia Socha a město z roku 1969 chtěli instalovat nějakou sochu z této výstavy. Vypátrali jsme právě Morový sloup, také známý pod názvem Mezník, který byl od roku 1969 v Chebu, s nímž město domluvilo zápůjčku na dvacet let,“ přidává podrobnosti k nové soše Jitka Mrázková, která má instalace uměleckých děl před radnicí dlouhodobě na starost.

Po převozu z Chebu byla pískovcová socha zhruba tři měsíce u známé místní restaurátorky Vanesy Trostové. Dle jejích slov bylo dílo v havarijním stavu a drolilo se.

Nová instalace morového sloupu „Mezník“ od sochaře Jiřího Seiferta před libereckou radnici na náměstí Dr. E. Beneše. (21. srpna 2025)
Stěhování sochy Vulpes od Františka Skály pryč z náměstí před libereckou radnicí (14. srpna 2025)
Nová instalace morového sloupu „Mezník“ od sochaře Jiřího Seiferta před libereckou radnici na náměstí Dr. E. Beneše. (21. srpna 2025)
Nová instalace morového sloupu „Mezník“ od sochaře Jiřího Seiferta před libereckou radnici na náměstí Dr. E. Beneše. (21. srpna 2025)
Nová instalace morového sloupu „Mezník“ od sochaře Jiřího Seiferta před libereckou radnici na náměstí Dr. E. Beneše. (21. srpna 2025)
8 fotografií

„Pan Seifert měl velmi specifický otisk v kameni, takový trochu drsnější. Já jsem to chtěla co nejautentičtěji zachovat, aby se do toho zasáhlo co možná nejméně, ale aby se kámen zároveň upravil, zpevnil a vydržel zase dlouhá léta,“ popisuje restaurátorka.

Sochu chtělo vedení města původně přivézt už loni při příležitosti tří symbolicky provázaných výročí. Šlo o 55. jubileum sympozia, 25. výročí úmrtí Jiřího Seiferta a v neposlední řadě o 90. narozeniny umělcovy manželky, paní Hany Seifertové.

„Hana byla ředitelkou Oblastní galerie v Liberci a také jednou z vůdčích sil, které sympozium společně s tehdejším starostou Jiřím Moulisem prosadily. A to i navzdory nepříznivým podmínkám po roce 68,“ připomíná náměstek primátora pro kulturu Ivan Langr přínos sochařovy ženy, která se slavnostního odhalení sloupu kvůli zdravotním potížím nemohla zúčastnit.

Jiří Seifert byl spolu s ní aktivním organizátorem liberecké kulturní scény a také jedním ze zakládajících členů Skupiny 7, s níž pak vystavoval až do roku 1969.

Starý zbořili, nový by mohl být z 3D tisku. V Liberci plánují unikátní kostel

Po osobním angažmá proti srpnové okupaci a poté, co v následujícím roce na zmíněné výstavě instaloval Kalvárii a právě Mezník, ztratil umělec kvůli režimu nadlouho možnost vystavovat. Při čistkách na vedoucích místech byla z galerie propuštěna také jeho žena. V roce 1970 se pak manželé přestěhovali do domu Seifertových prarodičů v Řevnicích.

Socha bude nároží liberecké radnice zdobit zhruba rok. Následně se přesune na nedaleké náměstí Českých bratří.

„Zde byla v roce 69 v rámci sympozia vystavená. Tehdy tam stál ještě evangelický kostel, který už většina z nás nepamatuje. V polovině 70. let byl zbourán a zůstal tam v podstatě jen půdorys jeho podstavce,“ poznamenává Ivan Lang.

Umělecká díla různých autorů i směrů se před budovou radnice v Liberci střídají už od roku 2005. Vystavená zde bývají zpravidla rok.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Češi mají za humny nový aquapark, na jeho otevření se od dokončení čekalo sedm let

V polské Bogatynii, poblíž hraničního přechodu s Kunraticemi na Frýdlantsku, se dnes otevřel venkovní aquapark. Návštěvníci se do areálu s názvem Aquatynia dostali až sedm let od jeho dokončení....

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Řidička projela rovně kruhový objezd, auto uvázlo na pahorku v křoví

Uprostřed zeleně na umělém pahorku skončila noční jízda posádky černého fordu v Liberci. Řidička pravděpodobně přehlédla kruhový objezd, najela na obrubník a s autem vyjela až téměř do středu...

Kamion se střetl s osobním autem, do nich pak narazil další vůz. Zemřela řidička

Při dnešní ranní srážce tří aut na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku zemřela řidička. Další tři lidé utrpěli lehká zranění: jednoho člověka záchranáři převezli do...

Po 56 letech se morový sloup vrátil do Liberce, ustoupil mu kontroverzní Vulpes

Obří drátěnou sochu Vulpes od umělce Františka Skály nahradilo před libereckou radnicí nové, už na první pohled klasičtější dílo. Je jím 2,5 metru vysoký pískovcový sloup Mezník z dílny sochaře a...

21. srpna 2025  13:08

Drogový gang dostal podmínky i vězení, jeho vůdce soud potrestal čtrnácti lety

Za výrobu a distribuci drog uložil dnes soud v Liberci sedmatřicetiletému Michalu Votavovi trest čtrnáct let vězení. Hrozilo mu až osmnáct let. Podle obžaloby vyrobila skupina kolem něj od září 2022...

21. srpna 2025  8:24,  aktualizováno  12:58

Nehoda, nebo atentát? Historik připomíná život i smrt válečného hrdiny Sochora

Premium

Od smrti Antonína Sochora, jednoho z nejvýraznějších československých velitelů druhé světové války, uplynulo tři čtvrtě století. Někteří lidé dodnes o okolnostech jeho smrti spekulují. „Šlo o nehodu,...

20. srpna 2025

Kamion se střetl s osobním autem, do nich pak narazil další vůz. Zemřela řidička

Při dnešní ranní srážce tří aut na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku zemřela řidička. Další tři lidé utrpěli lehká zranění: jednoho člověka záchranáři převezli do...

20. srpna 2025  12:06,  aktualizováno  14:48

Souboj o tituly i letenky do Tokia. Blíží se atletické mistrovství republiky

Už jen pár týdnů zbývá do letošního atletického vrcholu v podobě mistrovství světa v Tokiu. Ještě před ním se ale v Jablonci odehraje domácí šampionát. Akce se koná od pátku 22. do neděle 24. srpna....

20. srpna 2025  12:15,  aktualizováno  13:31

Šéf popírá mezinárodní působení drogového gangu, žalobkyně pro něj chce 14 let

V rozsáhlém případu výroby a prodeje pervitinu navrhla státní zástupkyně u soudu v Liberci trest 14 let vězení pro Michala Votavu, který byl podle obžaloby hlavním organizátorem drogového gangu....

20. srpna 2025  13:06

Na pokraji vyhubení. Zoo Liberec chová ohroženého krokodýlovce čínského

Na světě jich odhadem zbývá necelá tisícovka. Kriticky ohrožený krokodýlovec čínský žije v horských lesních potocích s čistou vodou na jihu Číny a v severním Vietnamu. Na záchraně tropických ještěrů,...

20. srpna 2025  11:41

Spory o můstek v Harrachově pokračují. Lyžařský svaz vyloučil šéfa skokanů Háčka

Svaz lyžařů České republiky (SLČR) vyloučil ze svých struktur předsedu skokanského úseku Víta Háčka. Důvodem kroku je „hrubé porušení stanov SLČR a poškození zájmů SLČR, kterého se Háček dopustil v...

19. srpna 2025

Vesnici roku Roprachtice znáte z filmů, oblíbil si ji i slavný rapper

Nemá ani 300 obyvatel, přesto je v obci bohatá nabídka kulturních akcí doplněná o přírodní krásy nedalekých hor. Své místo si zde našel i slovenský rapper Majk Spirit. Roprachtice na Semilsku letos...

19. srpna 2025  16:04

Šestnáct větrníků, výška 250 metrů. Plán na největší větrný park Česka čelí kritice

Plánovaná výstavba největšího tuzemského větrného parku v bývalém vojenském prostoru v Ralsku na Českolipsku budí mezi veřejností emoce. Proti je třeba Geopark Ralsko nebo provozovatel muzea v...

19. srpna 2025  11:03

Žádný kávovar a spaní v čepicích. Odlehlá bouda bez proudu je unikátem Krkonoš

Premium

Jedna z nejodlehlejších krkonošských bud se proměnila ve staveniště. Vosecká bouda nad Harrachovem má od loňska novou střechu, letos řemeslníci zateplují a opravují fasádu. Provoz chaty je závislý na...

18. srpna 2025

Česká Bouda v Jilemnici je opět v provozu, ubytovává sportovce i rodiny

První hosty přivítal hotel Česká Bouda Jilemnice. Město bývalý hotel Sumó odkoupilo a zrekonstruovalo za necelé čtyři miliony korun. Od investice si slibuje zvýšení cestovního ruchu.

18. srpna 2025  15:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.