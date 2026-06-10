Z holubice se vyklubal sokol. Socha před libereckým nádražím je nově památkou

„Zajímavé je, že podle historických pramenů nejde původně o Dívku s holubicí, ale o sochu Osvobození z roku 1925. Postava vypouští sokola a drží lipovou ratolest jako symboly nově vzniklé Československé republiky,“ uvedl Gubiš.
Ke změně významu došlo až později. Poválečná doba v ní viděla sochu Míru či Dívku s holubicí. Špatná interpretace opeřence byla v poválečné socialistické éře v podstatě záchranou před upadnutím v zapomnění či zničením jako mnohá díla spojená s oslavou první republiky.
Z jednoho nádraží na druhé
Socha byla umístěná i v salonku Wilsonova (dnes Hlavního) nádraží v Praze, následně putovala po různých místech v Liberci a v roce 2023 se vrátila zpět před vlakové nádraží, kde stála v padesátých letech.
Přesun sochy před nádraží se podařil díky participativnímu rozpočtu. V něm mohli obyvatelé Liberce rozhodovat o projektech, které město podpoří. Výsledných 84 hlasů stačilo k tomu, aby se Dívka s holubicí vyjímala před nádražím. Stěhování sochy a celková úprava okolí a následná několikaletá péče o novou výsadbu vyšlo na zhruba 200 tisíc korun.
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9. srpna 2023