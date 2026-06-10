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Z holubice se vyklubal sokol. Socha před libereckým nádražím je nově památkou

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  10:57
Socha Dívky s holubicí před vlakovým nádražím v Liberci je nově kulturní památkou. Rozhodlo o tom ministerstvo kultury na základě návrhu, který podal zastupitel Jindřich Gubiš v roce 2024.
Aktuální podoba sochy (9. června 2026)

Aktuální podoba sochy (9. června 2026) | foto: Marek Csizmazia, MF DNES

Socha stála v parku Budyšínská, nyní hledí na liberecké nádraží. (9. srpna 2023)
Socha stála v parku Budyšínská, nyní hledí na liberecké nádraží. (9. srpna 2023)
Socha stála v parku Budyšínská, nyní hledí na liberecké nádraží. (9. srpna 2023)
Socha stála v parku Budyšínská, nyní hledí na liberecké nádraží. (9. srpna 2023)
13 fotografií

„Zajímavé je, že podle historických pramenů nejde původně o Dívku s holubicí, ale o sochu Osvobození z roku 1925. Postava vypouští sokola a drží lipovou ratolest jako symboly nově vzniklé Československé republiky,“ uvedl Gubiš.

Ke změně významu došlo až později. Poválečná doba v ní viděla sochu Míru či Dívku s holubicí. Špatná interpretace opeřence byla v poválečné socialistické éře v podstatě záchranou před upadnutím v zapomnění či zničením jako mnohá díla spojená s oslavou první republiky.

Z jednoho nádraží na druhé

Socha byla umístěná i v salonku Wilsonova (dnes Hlavního) nádraží v Praze, následně putovala po různých místech v Liberci a v roce 2023 se vrátila zpět před vlakové nádraží, kde stála v padesátých letech.

Přesun sochy před nádraží se podařil díky participativnímu rozpočtu. V něm mohli obyvatelé Liberce rozhodovat o projektech, které město podpoří. Výsledných 84 hlasů stačilo k tomu, aby se Dívka s holubicí vyjímala před nádražím. Stěhování sochy a celková úprava okolí a následná několikaletá péče o novou výsadbu vyšlo na zhruba 200 tisíc korun.

9. srpna 2023
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