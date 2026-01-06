Tvrdil, že asi zmrzla. Obviněného ze smrti dívky posílá žalobkyně před soud

Autor:
  10:09
Státní zástupkyně Petra Pazderková posílá před soud muže obviněného ze smrti mladé ženy, jejíž tělo se našlo loni v dubnu na louce nad železničním přejezdem ve Višňové na Frýdlantsku. Ve věci už padla obžaloba. Obviněný podle svědků své známé opakovaně fyzicky ubližoval, před soudem stane na začátku února.
Tělo ženy leželo na louce nad železničním přejezdem ve Višňové na Frýdlantsku.

Tělo ženy leželo na louce nad železničním přejezdem ve Višňové na Frýdlantsku. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Tělo ženy leželo na louce nad železničním přejezdem ve Višňové na Frýdlantsku.
Tělo ženy leželo na louce nad železničním přejezdem ve Višňové na Frýdlantsku.
Tělo ženy leželo na louce nad železničním přejezdem ve Višňové na Frýdlantsku.
Tělo ženy leželo na louce nad železničním přejezdem ve Višňové na Frýdlantsku.
7 fotografií

O posunu v případu informovala televize CNN Prima News.

„Podala jsem obžalobu na muže pro zločin těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti,“ potvrdila redakci iDNES.cz státní zástupkyně Petra Pazderková. Trest, který navrhuje, neprozradila s tím, že obžalovanému hrozí odnětí svobody na osm až šestnáct let.

„V průběhu prověřování tohoto tragického případu jsme zadrželi osobu muže se vztahem k zemřelé,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský pár dní po zadržení třicetiletého podezřelého, který je ve vazbě od loňského dubna.

Policie viní ze smrti ženy na Frýdlantsku jejího známého, hrozí mu 16 let

„Ten dotyčný, který ji má pravděpodobně na svědomí, přiběhl k sousedce o pomoc, že tam jeho přítelkyně leží a že pravděpodobně zmrzla. Sousedka vytočila záchranku a běžela sem k nám. Byl jsem na zápraží, tak jsem s ní hned šel a našel tu holku,“ popsal asi týden po násilném úmrtí ženy podnikatel z Višňové.

Násilná smrt dívky vnesla do vsi strach. Ve Višňové se teď bojí kamaráda podezřelého

„Na uchu jsem měl záchranářku, která mi říkala, jak mám oživovat. Sáhl jsem na tepny, na zápěstí, ale nic jsem necítil. Tělo mi přišlo hrozně ztuhlé. Dělal jsem masáž srdce, ale to už jsem slyšel přijíždět záchranku. Řekl jsem tomu muži, že je asi mrtvá, a on se chytl za hlavu, že ji zabil. Úplně udělal scénu,“ dodal.

Hlavní líčení ve věci je naplánované na 3. února 2026.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

Kryštofovo Údolí jásá, obrazy ukradené z kostela se podařilo najít

Zloděj odnesl celkem osm obrazů na dřevěných kartuších.

Radost zavládla v Kryštofově Údolí na Liberecku. Podařilo se najít osm obrazů, které zmizely z tamějšího turisticky oblíbeného kostela. Hodnota uměleckých děl z 18. století je kolem půl milionu korun.

Bezvládný lyžař ležel uprostřed sjezdovky na Ještědu, k záchraně pomohla náhoda

Na libereckých sjezdovkách varují lyžaře před příliš rychlou jízdou zábrany i...

O obrovském štěstí může mluvit lyžař, který vyrazil v neděli na Ještěd. Na svahu se zranil a zůstal bezvládně ležet. Pomohli mu členové horské služby, kteří se zrovna vraceli s jiným ošetřeným...

Tvrdil, že asi zmrzla. Obviněného ze smrti dívky posílá žalobkyně před soud

Obec Višňová na Frýdlantsku se vzpamatovává z násilné smrti dívky. Její tělo se...

Státní zástupkyně Petra Pazderková posílá před soud muže obviněného ze smrti mladé ženy, jejíž tělo se našlo loni v dubnu na louce nad železničním přejezdem ve Višňové na Frýdlantsku. Ve věci už...

6. ledna 2026  10:09

Lidé nám volají o pomoc s bolestí zubů, podivují se strážníci. Na vině je AI

ilustrační snímek

Umělá inteligence navedla některé lidi z České Lípy, kteří potřebují zubní pohotovost, aby zavolali na číslo městské policie, tedy 156. Ve městě přitom žádná taková služba nefunguje.

5. ledna 2026  15:15

Mzdy v kraji porostou, nejvíc si polepší zaměstnanci v průmyslu a automotive

ilustrační snímek

Boj o každou korunu. Vyjednávání o mzdách byla a jsou podle hlavního manažera Asociace samostatných odborů ČR (ASO ČR) Milana Šubrta leckde dramatická. Většina oslovených společností v Libereckém...

5. ledna 2026  12:42

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

Atleti v České Lípě mají opravený stadion, ovál může využívat i veřejnost

Městský stadion u Ploučnice v České Lípě už mohou začít využívat běžci.

Městský stadion u Ploučnice v České Lípě už mohou začít využívat běžci. Opravu oválu se podařilo dokončit v termínu.

4. ledna 2026  8:22

Kryštofovo Údolí jásá, obrazy ukradené z kostela se podařilo najít

Zloděj odnesl celkem osm obrazů na dřevěných kartuších.

Radost zavládla v Kryštofově Údolí na Liberecku. Podařilo se najít osm obrazů, které zmizely z tamějšího turisticky oblíbeného kostela. Hodnota uměleckých děl z 18. století je kolem půl milionu korun.

3. ledna 2026  20:43

Šest gum je málo, míní Pabiška. Engel míří s čínským strojem na Dakaru vysoko

Motocyklový závodník Milan Engel si na Rallye Dakar užívá jízdu v dunách.

Jeden pojede bez mechanika a veškeré problémy po cestě si bude řešit sám. Druhý se může těšit na tovární podporu dravé čínské značky. Oba zástupci Libereckého kraje na Rallye Dakar Milan Engel a...

3. ledna 2026  11:45

Digitální Prak ukazuje firmám i úřadům, jak využít technologie v praxi

V Digitálním Praku si lze technologie vyzkoušet.

Jak fungují moderní technologie, a které z nich dávají smysl pro firmy či veřejné instituce, lze vyzkoušet v Digitálním Praku v centru Liberce. Praktická ukázková dílna je vybavená testovací výrobní...

3. ledna 2026  8:43

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

Cena za dopravní terminál v Jablonci roste, už překročila půl miliardy

Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou stát do konce roku 2028.

Cena moderního dopravního terminálu, jehož stavbu plánuje Jablonec nad Nisou minimálně od roku 2017, narostla. Vedení města předpokládá, že zakázka přijde na zhruba půl miliardy korun.

2. ledna 2026  16:44

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Ceny služeb porostou, lidé v kraji zaplatí víc za vodu i teplo

ilustrační snímek

V peněženkách lidí bude po novém roce zůstávat méně peněz. V okresních městech zdražují především poplatky za vodné a stočné nebo třeba teplo. Nájmy v městských bytech, veřejná doprava nebo poplatky...

2. ledna 2026  11:35

Spolupracoval s Havlem, pak ho odstavili. Liberec ocenil někdejšího primátora

Jiří Moulis v roce 1968 jako předseda Městského národního výboru v Liberci...

Liberečtí zastupitelé udělili Medaili města in memoriam Jiřímu Moulisovi ve věku nedožitých sta let. Ocenění za přínos v oblasti rozvoje a demokratizace navrhl náměstek primátora Ivan Langr....

1. ledna 2026  8:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.