„Lituji toho, co jsem udělal a nejde to vrátit. Strašně mě to mrzí,“ řekl v úterý u soudu Roland K. Státní zástupkyně Petra Pazderková navrhovala trest 12 let. Za ublížení na zdraví s následkem smrti mu hrozilo osm až 16 let vězení.
„Prohlášení viny je v souladu s důkazy, které byly obstarány v přípravném řízení, zejména s výpovědmi svědků, které mapovaly pobyt obžalovaného ve Višňové, v souladu s ohledáním místa činu, znaleckými posudky z oboru zdravotnictví a odvětví soudní toxikologie, dále se znaleckým posudkem z odvětví soudního lékařství a odvětví psychiatrie. Takže mám za to, že o vinně obžalovaného není pochyb,“ uvedla u soudu Pazderková.
„Pokud jde o otázku trestu, obžalovaný prohlásil vinu, což je polehčující okolnost. Nelze odhlédnout od toho, že byl minimálně pětkrát soudně trestán, činnost byla v minulosti spojena s násilným chováním,“ doplnila státní zástupkyně.
Podle soudu muž pětadvacetiletou ženu kopal do rukou a nohou a způsobil jí poranění mozku. Žena měla krevní výron, zlomeninu a utrpěla pohmoždění pravé plíce. Muž ji nechal ležet nedaleko vlakového přejezdu. Teplota přitom v té době byla od dvou do šesti stupňů Celsia.
„Spáchal zvlášť závažný zločin a za to se odsuzuje k trestu v trvání jedenácti let. Zařazuje se do věznice se zvýšenou ostrahou,“ vyhlásil verdikt soudce Richard Skýba.
Mladá žena zemřela loni na začátku dubna, kdy přijela na víkend do Višňové za svými dvěma známými, s nimiž údajně popíjela a zřejmě i konzumovala drogy. Podle svědků ji obžalovaný muž opakovaně na veřejnosti bil.
Její tělo bylo nalezeno na louce v příhraničních Předláncích, vesnici patřící pod Višňovou. Utrpěla mnohočetná poranění, nejspíš v důsledku opakovaného bití.
Podle soudce Richarda Skýby mělo na ženino úmrtí vliv více faktorů. „V tomhle případě působilo i počasí, hrubé zacházení a že to bylo opakované. Byla velice málo oblečená, neměla ani botu, navíc byla ve velmi špatném fyzickém stavu. A bylo těsně nad nulou. Také se na ní podepsalo, že užívala pervitin,“ sdělil Skýba.