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Známou zbil a nechal v zimě venku zemřít. Strašná chyba, chci se léčit, kál se u soudu

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  14:39
Krajský soud v Liberci potrestal ve čtvrtek obžalovaného muže 11 lety vězení za loňské zavinění smrti jeho známé ve Višňové na Liberecku. Dvaatřicetiletý Roland K. uznal před soudem vinu, odsouzen byl za ublížení na zdraví s následkem smrti.
Obžalovaný Roland K. před soudem v Liberci (3. února 2026)

Obžalovaný Roland K. před soudem v Liberci (3. února 2026) | foto: Eliška Marinská, MF DNES

Muž se přiznal k vraždě dívky ve Višňové
Obžalovaný Roland K. před soudem v Liberci (3. února 2026)
Obžalovaný Roland K. před soudem v Liberci (3. února 2026)
Obžalovaný Roland K. před soudem v Liberci (3. února 2026)
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Liberecký soud se případem zabýval podruhé, vrchní soud mu případ vrátil kvůli procesnímu pochybení. Vazebně stíhanému muži uložil dnes krajský soud stejný trest jako při prvním projednání.

Důvod pro změnu trestu podle předsedy senátu Richarda Skýby nebyl. „K tomu, co obžalovaný řekl, tam žádná zásadní změna není, aby došlo ke změně trestu oproti předchozímu rozhodnutí,“ řekl.

Muž svého činu litoval

Dnešní rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Státní zástupkyně obžalovanému navrhovala vězení na 12 let, obhájkyně chtěla trest při dolní hranici sazby, která je od osmi do 16 let.

Roland K. stejně jako při minulém projednání dnes vinu uznal a svého činu litoval. „Byla to strašná chyba. Nechtěl jsem. Kdybych věděl, že se to stane, udělal bych vše, aby se to nestalo,“ řekl muž, který je závislý na marihuaně a pervitinu. Před soudem řekl, že pokud by to bylo ve věznici možné, rád by podstoupil dobrovolnou léčbu.

Trest v dolní polovině sazby mu soud uložil díky polehčujícím okolnostem. „Je tam prohlášení viny a určitá lítost, a to ze zřejmě v jeho případě asi upřímná,“ dodal Skýba.

Podle obžaloby muž loni od 6. dubna v příhraniční Višňové dva dny opakovaně fyzicky napadal svoji pětadvacetiletou známou. Bil ji a kopal do hlavy, hrudníku, břicha i rukou či nohou. Způsobil jí mnohačetná poranění hlavy, zlomeninu druhého žebra vpravo při hrudní kosti a pohmoždění horního laloku pravé plíce.

Zkopal ji a nechal v zimě u přejezdu. Muž přiznal zabití známé, dostal 11 let

V noci na 8. dubna ji pak nechal spoře oděnou ležet na louce nedaleko vlakového přejezdu v Předláncích, vesnici patřící pod Višňovou. „Kdy teplota vzduchu se v té době pohybovala mezi dvěma a šesti stupni Celsia. Sám z místa odešel, aby se tam vrátil okolo 10:30 dne 8. dubna 2025, přičemž svou přítelkyni našel na uvedeném místě již bez známek života v pokročilém stadiu posmrtné ztuhlosti. Bezprostřední příčinou smrti byl úrazový otok mozku při krvácení pod tvrdou plenou mozkovou a difúzní a ložiskové pohmoždění mozku,“ přečetl soudce z rozsudku.

Obžalovaný byl v minulosti pětkrát odsouzen za méně závažnou trestnou činnost, šlo o ublížení na zdraví, výtržnictví, křivé obvinění i majetkové delikty. Dopustil se také dvanáctkrát přestupku.

3. února 2026

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