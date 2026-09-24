Plošné testy DNA v Rovensku. Policie prověří ženy, aby našla matku mrtvého dítěte

„V souvislosti se zajištěnými stopami bude v obci Rovensko pod Troskami probíhat takzvaný plošný screening, tedy odběr biologického materiálu kvůli analýze DNA, a to u žen v určitém věkovém rozmezí,“ uvedla policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Policisté začnou s odběry v nejbližších dnech.
Kriminalisté vyšetřují zvlášť závažný zločin od 13. září. V kontejneru na tříděný odpad našla žena, která sbírá papír, tělíčko mrtvého novorozence.
„Paní zazvonila na moji snachu, aby se šla podívat s ní, co v té tašce je. Moje snacha pak tašku otevřela, sáhla na to miminko, rychle ji zase zavřela a přivolala policii,“ uvedl o den později jeden z místních obyvatel s tím, že šlo o maximálně týdenní dítě.
„Hovořil jsem s jedním záchranářem a podle něj ho tam prý museli dát ještě živé,“ podotkl.
Taška s dvěma pruhy
Policisté ihned začali pátrat po člověku, který ho tam odložil. Sháněli svědky, kteří viděli chodit po městě někoho se sportovním taškou se dvěma pruhy. Zároveň poptávali záznamy z bezpečnostních kamer.
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Mrtvé novorozeně v kontejneru. Policie pátrá po pachateli, měl sportovní tašku
„Policie u mě byla kvůli záznamům z kamer. Myslím si, že to udělal někdo, kdo neví, že tu ta paní pravidelně papír vybírá. Takže to možná nebyl nikdo zdejší, protože místňáci vědí, že ona to tady objíždí,“ řekl majitel blízkého autoservisu.
Redakce iDNES.cz oslovila i starostku Jiřinu Bláhovou. „Spolupracujeme s policií, která opravdu důkladně a hodně aktivně pátrá,“ sdělila starostka s tím, že neví, odkud mohl novorozenec pocházet a kdo ho do kontejneru odložil.
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14. září 2026