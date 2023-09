Náhradu za vyhořelé lázně hledají architekti, může tu být základna záchranářů

Náměstek jabloneckého primátora Jakub Chuchlík je přesvědčen, že názor na Sluneční lázně má takřka každý. A vzhledem k tomu, že v minulosti již na stole bylo několik projektů, jak je proměnit k lepšímu, které v realitě ale nevznikly, je o místu potřeba vést pečlivou diskuzi.

„Snažíme se ji vést opravdu důsledně s cílem najít společný konsensus, abychom měli jasno, jak se toto místo má užívat, co všechno má obsahovat a jak má být prostorově uspořádané. V koalici jsme proto připravili zadání s těmito a dalšími otázkami. Třeba, zda mají být lázně v celoročním provozu, zda jde jen o sezonní stánek, nebo restauraci, co může místo nabídnout navíc v konkurenci ostatních stánků, jaké další služby tam mají být a podobně. Takto formulované zadání jsme předali architektonickému studiu Prokš Přikryl,“ přibližuje Chuchlík s tím, že u Slunečních lázní by mohla vyrůst i stálá základna pro vodní záchrannou službu, která zatím na přehradě operuje v provizoriu.

Výběr architektů není náhodný. Zmíněný ateliér totiž před časem vyhrál soutěž na nové, jednotné zázemí na březích. Jeden z plánovaných tří, převážně dřevěných modulů s občerstvením, toaletami nebo převlékárnou se nedávno otevřel v místě zvaném U Prutu.

„Logika, proč jsme oslovili právě tyto architekty, je tedy poměrně jasná. Neznamená, že všechno zázemí, tedy i Sluneční lázně, kolem přehrady bude stejné, ale chtěli bychom, aby to mělo nějakou logiku, konstrukční a uživatelskou příbuznost. To vše dopomáhá k mentálnímu obrazu přehrady, který má nějaký výraz a kulturu a třeba i gastronomii. Pak je tu také hledisko správy. Když ty věci fungují stejně nebo podobně, zjednodušuje se to a třeba i zlevňuje,“ okomentoval náměstek.

Dodal také, že až architekti dopracují, povede se další diskuze. „O budoucnosti tedy ještě rozhodnuto není, povede se debata,“ uzavřel Jakub Chuchlík.

Dřevěnou stavbu Slunečních lázní z roku 1927, která patřila městu, zničil loni v srpnu požár. Z areálu nic nezůstalo, škoda překročila jedenáct milionů korun. Policie nezjistila, co požár způsobilo, vyšetřování případu v únoru odložila.

Plovárnu měla nahradit novostavba

Historický areál nabízel občerstvení, měl šatny a toalety a také sluneční louku ohraničenou ohradou a rozdělenou na dámskou a pánskou část. Ve špatném stavu byl areál už dlouho před požárem. Dokonce vznikla i iniciativa za jeho prohlášení kulturní památkou, ta však na ministerstvu kultury několikrát neuspěla.

Nejblíže přeměně byl areál již před téměř deseti lety, kdy zde měl vzniknout takzvaný sluneční pavilon z pera libereckého architekta Petra Stolína. Návrh vyvolal celkem bouřlivou diskuzi mezi obyvateli Jablonce a v roce 2019 byl definitivně shozen ze stolu.

Ve stejný rok pak měla proběhnout již vyhlášená architektonická soutěž na změnu lázní, tu ale město nakonec zrušilo. Údajným důvodem byly vysoké finanční náklady na ni. To bylo ale proti srsti tehdejší opozici.