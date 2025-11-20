Oprava po čtvrt století. Sluneční hodiny v Liberci už zase ukazují čas

„Odbor ekologie a veřejného prostoru nechal letos plastiku z roku 1976 postupně obnovit a zkompletovat,“ přiblížil liberecký mluvčí Tomáš Tesař.
Dílo, které se nachází poblíž ulic Rychtářská a Květnové revoluce, obnovil pražský sochař Milan Vácha, který je zároveň i autorem Slunečních hodin. Vácha výtvor poskládal z pěti pískovcových segmentů, které stojí na půlkruhovém podstavci. Čtyři z těchto pěti částí v sobě mají umístěnou kouli symbolizující Slunce.
„Jejich poloha odpovídá pozici Slunce v šest, devět, dvanáct, patnáct a osmnáct hodin,“ popsal Tesař s tím, že na osmnácté hodině koule schválně chybí.
|
Před unikátní bytovku se vrátila ztracená socha, spolek hledá zapomenuté detaily
Kamenné variantě v Liberci předcházela ještě dřevěná varianta pro symposium v Poněšicích, kde autor vystavoval spolu s dalšími umělci. „Jeden z vystavovatelů se znal se spoluautorem návrhu projektu sídliště Ruprechtice. Tehdy začínající umělec se s ním dohodl, že vytvoří pro Liberec totožnou realizaci,“ vyprávěl Tesař.
Podobná díla město postupně renovuje. „Zaobíráme se teď Zahradou vzpomínek, kde řádili vandalové. Další místa renovujeme podle finančních možností,“ uzavřela vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru Lucie Sládková.
|
24. června 2025