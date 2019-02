Starosta Sloupu v Čechách rezignoval, nikdo mu nechtěl dělat zástupce

Brzy po zvolení Miroslava Nováka do funkce starosty se zastupitelé pohádali o to, kdo bude sedmisethlavé obci dělat místostarostu.

Novák nehodlal opustit své původní zaměstnání a chtěl zůstat neuvolněný a vykonávat funkci v souběhu se svou profesí ve stavebnictví. Za těchto okolností se do funkce místostarosty nikdo nepřihlásil. Novák rezignoval a Sloup má od prosince nové vedení.

„Již v průběhu voleb jsem jasně říkal, že uvolněnou funkci nepřijmu. Podnikám více jak dvacet roků ve stavebnictví a jsem spolumajitelem malé stavební firmy. Byl jsem jen neuvolněný starosta a předpokládal jsem, že budu vedle sebe mít místostarostu. Nestalo se tak, tak jsem rezignoval. Jsem zodpovědný člověk, který usoudil, že nemá smysl ve funkci starosty setrvávat, když ostatní zastupitelé nedovolili navolit místostarostu,“ řekl Novák MF DNES.

V obci se do zastupitelstva dostaly tři subjekty. Sloup – moje volba, Sloupáci a hnutí Na obci nám záleží, které vede bývalý starosta Jaromír Studnička.

Právě Studnička se svým hnutím volby vyhrál, avšak nezískal dostatečný počet hlasů k tomu, aby utvořil nadpoloviční většinu. Starostou se tedy stal Miroslav Novák ze Sloupáků. Po jeho rezignaci vede obec Petra Makovická ze stejné strany, místostarostku jí dělá spolustranice Jana Stinglová.

„Nakonec jsme podpořili ji, jiná životaschopná varianta se nenabízela. Ale ono to může být za měsíc zase třeba jinak, uvidíte,“ naznačil Studnička.

Naráží tím na fakt, že ve Sloupu se patrně odehrává skrytý mocenský boj o to, kdo bude obec řídit. Že Novákovi nechtěl nikdo dělat místostarostu prý bylo domluvené.

Lidé v diskusích na internetu hovoří o podrazech a nedůvěře, ostatně ani sám „zimní“ starosta Novák se nedokáže ubránit hořkosti kvůli svému měsíčnímu působení.

„To, co se v obci odehrálo v rámci voleb, je pro mne jeden velký smutný příběh. Holt ještě nejsem tak zkušený občan, abych odhadl, jak se lidi, kterými jsem se obklopil na kandidátce, zachovají po volbách. Pro mě osobně je to veliké zklamání a zkušenost do dalšího života,“ komentoval exstarosta.

Musí býti uvolněný

Současná starostka Petra Makovická vidí situaci poněkud střízlivěji. Důvodem je prý neochota exstarosty stát se uvolněným.

„Dle mého názoru obec s takovým potenciálem jako je Sloup potřebuje uvolněného starostu, který by se jí mohl věnovat na sto procent. Pozice neuvolněného starosty je v tomto případě neefektivním řešením, obzvláště při množství vzrůstající administrativy a byrokracie, která je s touto prací bohužel také spjata,“ nastínila starostka Sloupu Petra Makovická.

Mnozí lidé jí v diskusích na sociálních sítích dávají za pravdu.

„Dávám Miroslavu Novákovi tři, maximálně devět měsíců, než se vzdá, jak to umí, mandátu. Smutné je, že mu nikdo nechce dělat debila (pardon místostarostu),“ napsal ještě před Novákovou rezignací Štěpán Bárta.

Rozdíl mezi uvolněným a neuvolněným starostou je přitom zásadní. Uvolněný znamená, že pracuje pro obec na plný úvazek a je odměňován tabulkově. V případě Sloupu v Čechách by si měsíčně přišel minimálně na 45 tisíc korun hrubého. Plat má takového starostu uživit.

Když je starosta neuvolněný, může přitom vykonávat svoji dřívější práci, ale bere nižší odměnu – přibližně 27 tisíc korun. Zastupitelé se též mohou usnést, že odměnu nepobírá vůbec.