Jeřáb snesl do výběhu kontejner. Libereckou zoo opouští výrazný obyvatel

Ve výběhu už má cvičný kontejner, na který si bude v následujících týdnech postupně zvykat. Během léta budou mít návštěvníci poslední příležitost Balu v Zoo Liberec navštívit a při komentovaných setkáních se dozvědět více o veškeré péči i její přípravě na odjezd do nového domova.
Na cvičný kontejner ji budou chovatelé v následujících týdnech postupně navykat před plánovaným přesunem. Cílem je, aby Bala nový prostor přijala jako bezpečné a známé místo a před odjezdem byla ochotná vstoupit do speciálně upraveného přepravního kontejneru a trávit čas v uzavřeném prostoru.
Mimořádně citlivý jedinec
„Sloni jsou obecně velmi opatrná a konzervativní zvířata, která si na změny prostředí zvykají postupně. Bala je navíc mimořádně citlivá a každou novinku přijímá svým vlastním tempem. Proto jsme cvičný kontejner přistavili s několikatýdenním předstihem,“ upřesnil hlavní zoolog Luboš Melichar.
„Chceme, aby se pro ni stal běžnou součástí prostředí a aby v den transportu při nakládání do speciálně upraveného kontejneru, který přiveze dopravní společnost, byla schopná spolupracovat. Díky tomu pro ni bude celá cesta výrazně méně stresující.“
Příprava bude probíhat výhradně formou pozitivní motivace a její tempo chovatelé vždy přizpůsobí Baliným aktuálním reakcím a potřebám.
Přestože půjde o nový typ tréninku, budou vycházet z dlouholetých zkušeností s Balou, se kterou od jejího příchodu do Zoo Liberec pravidelně cvičí a rehabilitují. Díky každodenní práci dobře znají její povahu i reakce na nové podněty.
Na hledání nejlepšího řešení pro další život dvaačtyřicetileté slonice Baly se v uplynulých měsících podílela skupina evropských odborníků na chov slonů. S ohledem na její věk, zdravotní stav i specifickou povahu společně hledali variantu, která jí zajistí co nejlepší podmínky do dalších let.
Setkání s novou společnicí
Přestože se Bala díky zkušeným chovatelům těší v Liberci nadstandardní individuální péči, od úhynu své společnice Rání v roce 2021 žije sama. Zoologové proto hledali řešení, které jí vedle špičkové péče umožní také kontakt s další slonicí.
Současný sloninec v Liberci navíc pochází ze 70. let a jeho technické řešení ani velikost už neumožňují další rozvoj chovu ani příchod nových slonů. Novým domovem Baly se stane Skanda Vale ve Velké Británii, zařízení specializované na péči o starší slony a zvířata se specifickými potřebami. Získá tu také možnost kontaktu s další slonicí Valli, která by se mohla stát Balinou novou společnicí.
„Od samého začátku jsme měli jediný cíl, a to najít pro Balu řešení, které pro ni bude z dlouhodobého hlediska nejlepší. Přestože pro nás toto rozhodnutí nebylo jednoduché, věříme, že jí dáváme nejlepší předpoklady pro další kvalitní život. Sloni se běžně dožívají více než padesáti let, takže Bala může mít před sebou ještě nejméně deset let života,“ doplnil ředitel Zoo Liberec David Nejedlo. „Právě proto považujeme za správné, aby tuto změnu absolvovala nyní, kdy je ve velmi dobré kondici, a ne až ve vyšším věku.“
|
Slonice Bala míří do Walesu. Liberecká zoo končí po 70 letech s chovem
Po více než třinácti letech strávených v Zoo Liberec čekají Balu poslední týdny v jejím dosavadním domově. Zájemci mají během léta možnost přijít se s ní rozloučit a zároveň vidět péči, kterou jí chovatelé každý den věnují.
Každý den od devíti hodin probíhá v pavilonu slonů ranní trénink spojený s koupáním a následnou rehabilitací. Ve 14 hodin pak u venkovního výběhu mohou lidé přijít na komentované setkání s odborníky Zoo Liberec, kteří přibližují život slonů, Balin příběh i její přípravu na transport. Návštěvníci se zároveň mohou zeptat na vše, co je o slonech nebo samotné Bale zajímá.
Transport Baly do Velké Británie je plánován na konec hlavní návštěvnické sezony. Do té doby bude pod vedením svých chovatelů pokračovat v každodenní přípravě, která jí pomůže zvládnout cestu do nového domova co nejklidněji.
|
21. dubna 2026