Skupina násilníků zbila taxikáře, ránu pod okem mu muselo spravit 13 stehů

Incident se odehrál o státním svátku 28. října krátce po půl jedenácté večer. Dvaačtyřicetiletý taxikář projížděl Barvířskou ulicí v Liberci, kde se před barem BarBar dostal do slovního konfliktu s partičkou mužů kvůli tomu, že se pohybovali po silnici.

„Dva z nich mu neumožnili projet dál. Když je vyzval, aby silnici uvolnili, reagovali podrážděně a chvíli na něj pokřikovali neslušná slova. Nakonec odešli do baru BarBar a on se se svým vozidlem nadále zdržoval v Barvířské ulici,“ říká policejní mluvčí Ivana Baláková.

Po několika minutách se ale stejná skupinka mužů objevila na ulici znovu. „Šlo o čtyři muže ve věku od 25 do 35 let a jednoho staršího muže odhadem ve věku od 50 do 55 let. Nejstarší z nich měl robustní postavu, šedé vlasy, na vršku hlavy trochu delší, po stranách kratší a odrostlejší, upravené, šedé strniště na bradě. Oblečený byl do béžové bundy takzvaného bomberu,“ popisuje muže Baláková.

Jeden člen partičky může být podle policie synem nejstaršího muže, protože napadení předcházela hláška „Ty nebudeš mýmu tátovi říkat, aby uhnul ze silnice“.

Rány pěstí do obličeje

Následně muži taxikáře tloukli pěstmi do obličeje i hlavy. Schytal od nich také úder hlavou. Kolem mezitím prošlo několik dalších lidí.

„Ran pěstí utržil nejméně dvanáct. Fyzicky ho napadli čtyři členové party, pátý jim sekundoval. Do taxikáře udeřil i muž v bomberu. Potom, co skupinka nabyla dojmu, že už má taxikář dost, odešla zpátky do baru BarBar,“ pokračuje mluvčí.

Taxikář při útoku utrpěl kromě zhmožděnin na hlavě a v obličeji i tržnou, hlubokou ránu pod okem, která si vyžádala sešití třinácti stehy na ambulanci v v Liberci.

Policie nyní prosí o pomoc případné svědky. „Pokud jste incident viděli nebo vás večer 28. října v Barvířské ulici či v baru BarBar v Liberci zaujala hlučná skupinka nejméně pěti mužů, jejíž chování zaznamenala bezpečnostní kamera, kontaktujte nás prosím na lince 158 nebo přímo na služebně obvodního oddělení policie v Krajinské ulici v Liberci. Kontaktovat kolegy můžete i na jejich pevné telefonní lince 974 467 100,“ zmiňuje Baláková.

V případě dopadení hrozí pachatelům trestní stíhání pro přečin výtržnictví. „Pokud se u napadeného muže objeví následné zdravotní komplikace, může být právní kvalifikace rozšířena i o ublížení na zdraví,“ dodává mluvčí.