Desítky hrobů i základy fary. Náměstí v České Lípě ukrývalo pohřebiště

Matěj Klimša
  11:33
Rekonstrukce Škroupova náměstí přinesla v České Lípě hned několik historických nálezů. Archeologové objevili pozůstatky staveb i desítky hrobů ze středověku a raného novověku, které přibližují podobu města v minulých staletích.
Archeologové našli na Škroupově náměstí zbytky stavby i pohřebiště.

Archeologové našli na Škroupově náměstí zbytky stavby i pohřebiště. | foto: Vlastivědné muzeum a galerie

Archeologové našli na Škroupově náměstí zbytky stavby i pohřebiště.
Archeologové našli na Škroupově náměstí zbytky stavby i pohřebiště.
Archeologové našli na Škroupově náměstí zbytky stavby i pohřebiště.
Archeologové našli na Škroupově náměstí zbytky stavby i pohřebiště.
8 fotografií

„Dosavadní práce odhalily v západní části Škroupova náměstí fragmenty stavby, pravděpodobně dřevohlinitého, možná hrázděného, domu s kamennými základy. S opatrností by tento dům mohl být ztotožněn s historicky doloženou farou či děkanstvím,“ pověděla Jana Nastoupilová z českolipského Vlastivědného muzea, které má archeologické práce na starosti.

V jižní části náměstí pak výzkumníci objevili pohřebiště, které datují do období od 14. do 17. století. „Několik desítek dosud probádaných hrobů, z nichž část byla narušena novodobými výkopy a dřívějšími úpravami terénu, se nacházelo ve velmi mělké hloubce,“ dodala Nastoupilová.

U nalezených ostatků bude následovat antropologická analýza, díky které bude možné určit například věk, pohlaví nebo vybrané zdravotní charakteristiky historické populace České Lípy. „Stav zachování kosterního materiálu je však různorodý,“ poznamenala Nastoupilová.

Požár připravil náměstí o kostel

Do roku 1820 stál na Škroupově náměstí farní kostel svatého Petra a Pavla, který zanikl při požáru. „Zjišťovací sondy existenci kostela potvrdily, bližší informace však zatím nepřinesly. Většina ploch, kde se kostel rozkládal, zatím čeká na odkrytí. Vzhledem k historickému snížení terénu se očekává spíše zachycení pouze ojedinělých fragmentů základového zdiva,“ nastínila Nastoupilová, podle které jsou současná zjištění jedním z nejpřínosnějších záchranných archeologických výzkumů v České Lípě.

Rekonstrukce Škroupova náměstí v České Lípě umožnila archeologům prozkoumat, jakou historii lokalita skrývá. „Mlhavé informace o archeologických situacích byly získány již v předstihu díky geofyzikálnímu průzkumu a několika ověřovacím sondám, které naznačily, že historický terén byl v minulosti výrazně pozměněn, částečně odstraněn nebo narušen,“ popsala Nastoupilová.

Méně aut, návrat k historii. Škroupovo náměstí v České Lípě čeká proměna

„Obecně se archeologický odkryv provádí pouze v místech, kde by vlivem stavby mohlo dojít ke zničení nebo poškození archeologických situací. To platí i pro tuto lokalitu,“ konstatovala Nastoupilová s tím, že se vždy upřednostňuje zachování archeologických situací přímo na místě, pokud je to možné.

Město za archeologický průzkum zaplatilo dva a půl milionu korun. „Je důležité zaznamenat vše, co souvisí s naší historií, a pokud možno uchovat toto historické bohatství pro další generace. V dlažbě na novém Škroupově náměstí tak bude připomenutý obrys kostela sv. Petra a Pavla,“ předeslala starostka České Lípy Jitka Volfová.

Neočekávaná havárie plynovodu

Práce na rekonstrukci náměstí začaly v České Lípě v listopadu loňského roku. „Stavební práce se v této části města rozběhly ale již v polovině roku 2025, protože v ulici Prokopa Holého a části ulice Jindřicha z Lipé byla zahájena rekonstrukce vodovodu, kanalizace a výstavba nové dešťové kanalizace,“ upřesnila mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal Brožová.

Rekonstrukce náměstí je podle mluvčí města organizačně velmi složitá, a to právě i kvůli archeologickému průzkumu.

„Po náročných jednáních při přípravě stavby se podařilo zkoordinovat postup prací s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace prováděnou Severočeskou vodárenskou společností, ale v průběhu stavby se k nutné rekonstrukci vodohospodářských objektů přidala i neočekávaná havarijní situace plynovodu,“ vylíčila a dodala, že komplikace se podařilo vyřešit.

Kompletně by náměstí mělo být hotové v roce 2027. „Rekonstrukce zahrnuje výměnu povrchů, výměnu veřejného osvětlení, řešení hospodaření s dešťovou vodou, vybudování vodního prvku, osazení mobiliáře a sadové úpravy,“ přiblížila Kňákal Brožová.

Nejčtenější

Netflix proměnil Liberec na nacistické Německo, dorazil i představitel JFK

Filmaři natáčeli i v centru města. Před libereckou radnici pověsili dva prapory...

Kamera, klapka, akce! Hlasité povely se od čtvrtečního dopoledne nesly libereckým náměstím Pod Branou. Filmaři tam pro streamovací službu Netflix natáčeli scény do nového seriálu týkajícího se rodu...

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

Desítky hrobů i základy fary. Náměstí v České Lípě ukrývalo pohřebiště

Archeologové našli na Škroupově náměstí zbytky stavby i pohřebiště.

Rekonstrukce Škroupova náměstí přinesla v České Lípě hned několik historických nálezů. Archeologové objevili pozůstatky staveb i desítky hrobů ze středověku a raného novověku, které přibližují podobu...

26. března 2026  11:33

Večírek na závěr sezony? Ne, musím se učit. Voborníková po výhře spěchala domů

Tereza Voborníková po biatlonové exhibici v Jablonci odpovídá novinářům.

Rozdávala úsměvy i autogramy, fotila se s fanoušky. Bronzová olympijská medailistka Tereza Voborníková byla nejsledovanější závodnicí exhibice v Jablonci nad Nisou, která definitivně uzavřela...

26. března 2026  6:04

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

25. března 2026  21:31

Modernizace trati mezi Libercem a Prahou nabírá zpoždění, pro kraj je klíčová

Liberecké vlakové nádraží

Modernizace železniční trati mezi Libercem a Prahou nabírá zpoždění, práce zřejmě nezačnou dřív než po roce 2035. Původní plány přitom předpokládaly, že tou dobou už budou vlaky po nové trase jezdit....

25. března 2026  13:05

Kristián po nehodě skončil v kómatu, rodina shání peníze na další účinné terapie

Kristiánovi bylo sedmnáct let, když jel ze školy domů jako pasažér v autě,...

Kristián byl zdravý a veselý chlapec, který měl rád hudbu, kreslení a měl spoustu plánů do budoucna. Když mu ale bylo sedmnáct let, vše se změnilo. Byl listopad 2019 a Kristián jel ze školy domů jako...

25. března 2026  5:23

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

24. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:27

Urgentní příjem nebo školka. Kraj plánuje investice do českolipské nemocnice

Nemocnice v České Lípě (14. května 2024)

Liberecký kraj má od letošního roku jednu z největších nemocnic v zemi. Krajská nemocnice Liberec (KNL) se po měsících příprav definitivně sloučila s nemocnicí v České Lípě. Jeden velký celek by měl...

24. března 2026  16:27

Další změna pro libereckou náplavku. Město opraví druhý břeh Nisy

Proměna liberecké části náplavky na Nise by měla začít letos, bude bezbariérová...

Dolní centrum Liberce čeká proměna. Město chce navázat na loňské krajské úpravy náplavky za téměř 155 milionů korun. Nová městská část má stát zhruba třetinu.

24. března 2026  11:17

Most v Zákupech bude čtyři měsíce zavřený, mezi Mimoní a Lípou pojede víc vlaků

Auto skončilo po nehodě na střeše.

Řidiče, kteří jezdí do České Lípy nebo do Mimoně přes Zákupy, čeká brzy změna. Most v blízkosti zákupské čerpací stanice projde rekonstrukcí a od začátku dubna bude kompletně uzavřený. Provizorní...

23. března 2026  16:02

Žádný dodatečný trest pro Weatherbyho za faul na Tomka. Pavlík zaplatí pokutu

Bitka hráčů Liberce a Karlových Varů po ošklivém zákroku Weatherbyho na...

Liberecký útočník Jasper Weatherby nedostane dodatečný trest za faul na karlovarského Petra Tomka ve druhém zápase čtvrtfinále play off hokejové extraligy. O rozhodnutí disciplinární komise...

23. března 2026  12:15

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Jako procházka ve skalách. Novou turnovskou knihovnu málokdo přehlédne

Budova má tři nadzemní a jedno podzemní patro. Suterén je věnovaný dětem.

Moderní budovu nové knihovny v Turnově málokdo přehlédne. Celá stavba totiž nabízí minimum rovných stěn a lidé by v ní měli vnímat prvky z Českého ráje. Stavbaři nyní pracují hlavně na úpravách...

23. března 2026  11:59

Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha jsou v semifinále volejbalové extraligy

Radost libereckých volejbalistek. Na snímku Simona Jelínková

Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha postoupily do semifinále extraligy volejbalistek, stačily jim k tomu tři zápasy. Pokračovat bude už pouze série mezi obhájkyněmi titulu z Prostějova a...

22. března 2026  21:37

