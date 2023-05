Poslední textilní průmyslovce v Česku hrozí zánik, studenti protestovali s rakví

Plánovaná změna by znamenala zánik poslední střední průmyslové školy textilní v České republice.

Proti se postavili rodiče, studenti, zaměstnanci i přátelé SPŠT. „Nesouhlasíme s návrhem zřizovatele školy o odvolání Jany Kočí z funkce ředitelky a s následnou reorganizací SPŠ textilní v Liberci,“ stojí v elektronické petici.

Škola začala psát svoji historii v roce 1852, od roku 1910 sídlí v Tyršově ulici v Liberci.

Odpůrci poslali také otevřený dopis hejtmanovi Martinu Půtovi. Podle něj však neplánuje kraj vzdělávání v textilních oborech omezovat, ale naopak posílit.

„Textilnictví i oděvnictví jsou sice v kraji tradiční obory, ale nemůžeme setrvávat v kvalitě výuky minulého století. Chceme, aby byli žáci co nejúspěšnější na trhu práce. Studenti textilnictví a oděvnictví zůstanou v současné budově textilní školy v Tyršově ulici, kde se otevře i technické lyceum,“ vysvětlil Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, sportu a zaměstnanosti.

Dvě třídy technického lycea se specializací na 3D technologie, webové aplikace a multimédia pro 240 žáků by se měly otevřít od září 2024.

„Ve Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné škole v Liberci je kvalitně vybavené Centrum odborného vzdělávání, jež budou moci využívat nejen žáci technického lycea, ale i textilních oborů. Obor technické lyceum bude čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou. Ředitel Jaroslav Semerád pracuje s vizí, že by se všem žákům školy bez ohledu na obor dostalo v prvním ročníku studia stejného vzdělávání,“ informoval hejtman.

Specializace až od druhého ročníku

Podle Semeráda, který má stát v čele sloučené školy, by mohla chystaná změna obor textilnictví zatraktivnit. V prvním ročníku by žáci prošli všeobecným základem a od druhého by se více specializovali. Důležitá je pro něj i spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci, aby absolventi mohli pokračovat ve svém zaměření na tamějších fakultách.

Ředitelka textilní školy Jana Kočí si však nedovede představit, jak bude obor oděvnictví fungovat pod strojní průmyslovou školou. Obává se, že postupně zanikne.

„Jsme jedna z mála škol, které si zachovaly technické vzdělávání v oboru oděvnictví. Vychováváme konstruktéry, technology, kteří umí postavit oděvní výrobu. A těch je po celé republice hodně málo,“ poznamenala Kočí.

Škola má prý vzdělávací program v souladu s textilními firmami, aby plně vyhovoval zaměstnavatelům v ČR.

Současně upozornila na to, že pokud se obor nově nastaví tak, jak nastínil Semerád, bude výuka zaměřená víceméně na chlapce: „Co se týká středního vzdělávání s maturitní zkouškou, už nebude v Liberci pro děvčata místo na vzdělání v technickém oboru.“

Nyní je SPŠT, která se z dlouhodobého hlediska potýkala s úbytkem studentů, naplněna z 37 procent. Ve školním roce 2022/23 ji navštěvovalo 186 studentů, ve třídách jich bylo v průměru 20.

Oproti tomu na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické mají podle Semeráda průměrně 28 žáků, tuto naplněnost by chtěl zachovat i v textilní třídě.

Sloučení zmíněných škol by mělo proběhnout od 1. července, záměr rady kraje ale ještě musí schválit zastupitelé. „Z důvodu zvyšování kapacity všeobecného vzdělávání také jednáme o možnosti, jak ji navýšit na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické Liberec, Jeronýmova. Ale to vše až po nutných stavebních úpravách,“ dodal Půta.