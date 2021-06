Padlo první rozhodnutí v kauze odvolaného ředitele. Za nošení roušek neručí

„Krajská hygienická stanice vypustila ze svého protokolu o kontrole obvinění z toho, že by škola či pan ředitel pochybili proto, že umožnili školákům, kteří odmítli nosit respirátor či roušku, prezenční výuku,“ uvádí v prohlášení advokáti Tomáš Nielsen a Ondřej Svoboda. Podle nich může mít tento zdánlivě formální krok mnoho zásadních důsledků. „Může vést k vlně žalob a trestních oznámení proti školám, které nošení respirátorů vynucují,“ vysvětlují.

Ředitel krajské hygieny Vladimír Valenta to ale tak jednoznačně nevidí. „Neřekli jsme, že za to nenese odpovědnost škola. Pan ředitel měl spoustu možností, jakým způsobem usměrnit chování žáků,“ vyjádřil se Valenta.„Druhá věc je, že právní směřování porušení tohoto opatření půjde individuálně za jednotlivými učiteli nebo zákonnými zástupci,“ pokračoval Valenta.



Semecký si za svým rozhodnutím stojí. „Řídil jsem se ústavou a právy dětí a rodičů. To mi připadalo důležitější, než co vydalo ministerstvo zdravotnictví jako opatření,“ vysvětlil bývalý ředitel, který se opět přihlásil do výběrového řízení na svůj bývalý post. Pokud se do vedení školy vrátí, bude ze strany vlády usilovat o větší podporu ve spolupráci se školou.

Například by chtěl, aby děti, které nedochází do školy kvůli testování nebo nošení roušek, měly širší možnosti, jak se zapojit do výuky. „Aby měly možnost individuálního vzdělávání například v malých kolektivech nebo se mohly zúčastňovat akcí,“ doplnil.

Podle vyjádření ministerstva školství má ředitel školy ze zákona zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí. K tomu podle mluvčí ministerstva Anety Lednové slouží také mimořádná opatření kvůli pandemii. „Z toho titulu má ředitel školy obecně povinnost zajistit dodržování mimořádných opatření na půdě školy,“ vyjádřila se mluvčí. Podle Semeckého v jeho případě k reálnému ohrožení nedošlo. „Od 12. dubna nebyl ve škole jediný pozitivně testovaný žák,“ uvedl.

Ředitel rozeslal dopis

Roušky a testování dvakrát týdně neinvazivními antigenními testy byla podmínka návratu dětí základních škol na prezenční vyučování. Ředitel waldorfské školy ale ještě před nástupem dětí do škol rozeslal jejich rodičům dopis, ve kterém nechal rozhodnutí o testování na nich. Povinné nebyly ani roušky při výuce. Kvůli nedodržení vládních nařízení rada města Semily, který je zřizovatelem školy, ředitele po týdnu odvolala. Nepomohla ani demonstrace, kterou uspořádali rodiče dětí.

Hygiena zatím ještě případ zcela neuzavřela. Za nedodržení opatření ale podle jejího ředitele hrozí škole vysoké sankce. „Pan ředitel dopustil, že přicházely děti, které nebyly testovány. Tady jde jednoznačně porušení povinnosti za školou,“ vysvětlil Valenta. Podle bývalého ředitele školy by ale podle zákona neměla být pokuta vymahatelná.