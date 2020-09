Roušky ve škole vadily, harrachovské děti se proto učí venku

Učitelé se teď dokonce perou o to, kdo se svou třídou provizorní venkovní učebny dřív obsadí. Třídy se venku střídají vždy ob jednu hodinu.



„Včera mi kolegové vyfoukli obě učebny, a já musela být s šesťáky na matematice v učebně, což mě dost mrzelo,“ komentuje ředitelka školy Helena Stříbrná.

Právě ona přišla s nápadem jak dětem, ale i učitelům pobyt ve škole při nařízených rouškách co nejvíc ulehčit.

„Rodiče na nás žádný nátlak nevyvíjeli, ale sama cítím, že nařízení o rouškách při výuce není ideální. Každou přestávku jsem obcházela třídy na druhém stupni a ptala se dětí, jak jim je. Viděla jsem, jak jsou z toho smutní, to už vidíte na těch očích, co jim lezou z roušek. Takže mají dovoleno, pokud ucítí únavu nebo potřebu se pořádně nadechnout, tak i bez svolení se mohou zvednout, otevřít si okno a nadýchat se čerstvého vzduchu. A pak jsem začala přemýšlet, jak to obejít,“ popisuje ředitelka.

Podle ní nemá nařízení nosit roušku ve škole pořádný smysl, když se děti spolu běžně stýkají bez roušky při cestě do školy, ze školy, na trénincích.

„Ve škole se mají děti učit a podávat výkony. A ne se dusit pod rouškou. Stejně je mají za hodinu prodýchané, mokré, umolousané, tahají to pak celý týden. Učitelé zase mají problém celý výklad pod rouškou udýchat. Tak mě napadly venkovní učebny. Pobytu uvnitř s rouškou si užijí ještě víc než dost,“ popisuje Stříbrná.

Žáci si venkovní učení pochvalují

A žáci si učení venku pochvalují. „Je to super. Včera jsme se venku učili matematiku a angličtinu. Ve třídě v rouškách to je příšerné, hrozné. Dusíme se,“ svěřují se jedna přes druhou šesťačky. Za chvíli je venku čeká i hodina přírodopisu.

„Bude to přírodovědná procházka, jdeme do lesa a zaměříme se na rostliny. Pořád ještě procvičujeme učivo z loňska. Teď to bude aspoň praktickou formou venku. Je úžasné, že můžeme být aspoň chvíli na čerstvém vzduchu. Ve třídě se opravdu pod rouškami dusíme, není to žádný výmysl, je to velmi nepříjemné. Já mám navíc brýle, takže se mi pak i zamlžují,“ poukazuje učitelka 2. stupně Petra Šebelková.

Výuka venku bude probíhat v závislosti na počasí. Podle ředitelky je teď ale každé hodiny zapotřebí.

„I proto se nepřidáme k výzvě nového ministra zdravotnictví Prymuly, ať vyhlásíme na tento pátek ředitelské volno a prodloužíme už tak prodloužený víkend. Nevidím k tomu důvod. Každý den, kdy mohou být děti ve škole, je teď dobrý. Nikdo nevíme, jak to bude se školami dál.“

Harrachovskou základní školu navštěvuje 125 dětí, z toho 50 jich je na druhém stupni. Fotky z vyučování venku na školním facebooku už se rozletěly po celé republice.

„Běžně se tak na naše příspěvky dívá tak tři sta lidí, a teď to najednou bylo sto patnáct tisíc lidí a přes osm set sdílení. To je neuvěřitelné. A samé pozitivní ohlasy. Aspoň je vidět, že roušky ve škole jsou velké téma, a ne všem se to zamlouvá,“ dodala ředitelka.