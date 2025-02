„Jde tu o školu, ne o kasino.“ Referendum v Oknech nerozhodlo, obec je rozdělená

Kontroverzní referendum o přístavbě ZŠ a MŠ v Oknech na Českolipsku skončilo téměř vyrovnaně. Stavbu nové budovy pro druhý stupeň podpořilo v sobotu 91 hlasujících, 95 se postavilo proti. Rozhodnutí ale není pro obec závazné, nehlasovala nadpoloviční většina.

„Je to škola. Občas si připadám, jako bych obhajovala stavbu kasina,“ svěřila se během hlasování jedna z místních matek. „Je mi to hrozně líto. Žádná nevraživost mezi námi nepanuje, ale když dojde na školu, tak se o tom lidé nechtějí bavit, že na to mají svůj názor a nechtějí slyšet argumenty,“ poznamenala.

Zvýšená doprava, jíž se odpůrci školy ohánějí, se podle ní dá snadno vyřešit. „ A co se týče finančního zdraví obce – já myslím, že každý starosta by si přál takhle úspěšnou školu,“ dodala.

ZŠ a MŠ v Oknech, která mají necelých tři sta padesát obyvatel, navštěvují dvě stovky dětí. Dojíždějí z blízkého i širšího okolí. Škola je rozdělena do dvou částí. Zatímco v historické budově mají zázemí menší děti, tři třídy druhého stupně se momentálně vyučují ve zrekonstruovaných, avšak provizorních a nevyhovujících prostorách u prodejny potravin.

„Neprohráli jsme“

Podle ředitelky školy Ivety Myškové by v následujících letech mohl pronájem ze strany majitele nemovitosti skončit. Škola proto usiluje o stabilnější zázemí v podobě nové budovy na školní zahradě.

Zastupitelstvo schválilo studii k výstavbě, část obyvatel se ale v obavě ze zvýšeného hluku či dopravní zátěže postavilo proti. Přípravný výbor podal návrh na referendum, v němž lidé měli o osudu školy rozhodnout. Konání referenda, které nejdříve zastupitelstvo odmítlo vyhlásit, nedávno posvětil soud.

„Neprohráli jsme, to je pro nás pozitivní. Ve dvou otázkách jsme – v uvozovkách – zvítězili. V jedné to za nás dopadlo plichtou,“ řekl Karel Horčík ze sdružení Platforma Okna, které vzniklo na podporu školy. Přípravě na referendum se věnoval čtvrt roku, hysterii a odpor vůči okenské škole si nedovede vysvětlit.

Neplatné hlasovací lístky

Kromě školy místní vyjadřovali svůj postoj i k tomu, jestli souhlasí s převodem obecní kanalizace na soukromou společnost a jestli se má obec postavit proti plánované výstavbě přeložky číslo I/38 Doksy – Obora.

Z 258 oprávněných, kteří mohli hlasovat, vyjádřilo svůj postoj 193 lidí. Šest z nich nevyplnilo hlasovací lístky správně, jejich hlasy tak nebyly platné.

„Účast byla skvělá, taková nebývá ani u voleb. Ukázalo se, že to tady nerozpoutalo jen pár lidí z přípravného výboru, jak se proslýchá. Za výbor se svými hlasy postavilo přes 90 obyvatel. Už víme, jak lidé smýšlejí a bude se nám lépe rozhodovat,“ uvedla starostka Oken Květoslava Doubková.

Studie na školu poběží dál

Jelikož se nemusí zastupitelstvo výsledkem o škole řídit, rozhodne podle svého uvážení. „Pokračujeme v tom, co jsme měli započaté. Vypracujeme studii, abychom byli připraveni třeba žádat dotaci,“ oznámila.

Výbornou účast si pochvaluje i předseda přípravného výboru Jaroslav Jareš. Z výsledků je patrné, jak je obec ohledně školy rozdělená, osobně však čekal větší rozdíl v hlasech.

„Jak se říká ve fotbale, je to plichta. Asi je potřeba to respektovat. Je škoda, že to uteklo o jeden hlas. Ale jeden hlas by byl málo na to rozhodnout vše na jednu stranu,“ okomentoval.

Výsledek nepovažuje za výhru ani jednoho tábora. „Byť to druhá strana bude prezentovat tak, že jsme jim přístavbu nezablokovali, bylo to o zdravém rozumu, jestli je stavba teď vhodná, nebo jestli ji odložit. Teď už je to ale dané,“ konstatoval.

Kanalizace a obchvat

Očekává, že se po vytvoření studie dojde k částce, kolik bude přístavba stát. Pak se bude hledat zdroj financování. „Je to na delší dobu. Mezitím budou volby a uvidíme, co pak,“ uzavřel.

V dalším bodě referenda se vyjádřila nadpoloviční většina místních pro převod kanalizace na soukromou společnost. „Hlasovalo se pro to, co už děláme, a co jsme měli v plánu – předat kanalizaci Veolii. Takže tam se v podstatě také nic nemění,“ shrnula starostka Doubková.

Hlasování o obchvatu pak nesplnilo podmínky závaznosti. „Budeme dál připomínkovat, aby to obyvatele Oken co nejméně zatížilo,“ dodala starostka, podle níž by sice mohla obec proces zdržovat a oddalovat, ale není v její moci jej úplně zastavit.