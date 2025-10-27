Rok se učilo jinde. Kompletní modernizací oslavila jablonecká škola 120 let

Autor:
  11:12
Jablonec nad Nisou dokončil přestavbu Základní školy 5. května, která letos slaví 120 let od svého vzniku. Pyšní se novým interiérem, bezbariérovostí i moderním vybavením.
S výjimkou 1. světové války, kdy bylo v ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou umístěné vojsko, slouží po celou dobu své 120leté existence školní výuce.

S výjimkou 1. světové války, kdy bylo v ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou umístěné vojsko, slouží po celou dobu své 120leté existence školní výuce. | foto: Lada Válková, MF DNES

S výjimkou 1. světové války, kdy bylo v ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou umístěné vojsko, slouží po celou dobu své 120leté existence školní výuce.
S výjimkou 1. světové války, kdy bylo v ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou umístěné vojsko, slouží po celou dobu své 120leté existence školní výuce.
S výjimkou 1. světové války, kdy bylo v ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou umístěné vojsko, slouží po celou dobu své 120leté existence školní výuce.
S výjimkou 1. světové války, kdy bylo v ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou umístěné vojsko, slouží po celou dobu své 120leté existence školní výuce.
13 fotografií

Z venku vypadá úplně stejně, uvnitř ale září novotou. Jablonecká Základní škola 5. května po více než roční uzavírce, během níž prošla rozsáhlými úpravami za 98 milionů korun, opět přivítala žáky. Ti se učí v moderních učebnách se špičkovým vybavením.

„Byla to jedna z našich nejhorších škol, opravdu vypadala hrozně. Jsem moc rád, že se povedlo ji zrekonstruovat. Projekt se připravoval už v minulém volebním období, podařilo se získat i dotační peníze,“ přibližuje primátor Jablonce Miloš Vele.

Rekonstrukce školy začala v roce 2021, kdy bylo třeba rozšířit oddělení Montessori. Ve druhé etapě se přidala modernizace odborných učeben a práce na bezbariérovosti školy.

„V roce 2023 se rozhodlo o doplnění třetí etapy, která zahrnovala zbytek budovy, všechny povrchy, vybavení i technické instalace,“ konstatuje jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Školu opustili žáci na rok

Budova se měla opravovat po dobu několika prodloužených prázdnin; hrozilo ale, že se vše nestihne zkoordinovat a dokončit ve stanoveném termínu. „Nakonec se díky ochotě a spolupráci podařilo školu přestěhovat a rekonstrukci provést najednou,“ dodává Chuchlík. Vyklizenou školu předalo město společnosti CL-EVANS na celý rok, což podle náměstka významně zjednodušilo stavební práce.

Základní škola 5. května v Jablonci nad Nisou letos slaví 120 let od svého vzniku.
Základní škola 5. května v Jablonci nad Nisou letos slaví 120 let od svého vzniku.
Základní škola 5. května v Jablonci nad Nisou letos slaví 120 let od svého vzniku.
Základní škola 5. května v Jablonci nad Nisou letos slaví 120 let od svého vzniku.
Základní škola 5. května v Jablonci nad Nisou letos slaví 120 let od svého vzniku.
13 fotografií

Najít takové prostory, v nichž by škola mohla dočasně fungovat, bylo podle náměstkyně pro humanitní oblast Jany Hamplové složité. „Druhý stupeň se přestěhoval do městské budovy v ulici Jiráskova, třídy Montessori našly azyl na celý školní rok v internátu Střední školy služeb a řemesel ve Smetanově ulici,“ popisuje.

Vzniklé podmínky nebyly jednoduché pro zaměstnance školy, pedagogy, ani rodiče, kteří se museli přizpůsobit a posílat nebo vozit děti do jiné části města.

Bezpečnější rána

Nový ředitel Michal Kadeřábek věří, že stávající budova plně dostačuje k tomu, aby se v ní mohlo moderně a kvalitně vyučovat: „Máme tu velké množství odborných učeben s velmi bohatým vybavením. Teď je na nás, abychom to vybavení řádně využívali a aby sloužilo k rozvoji našich dětí.“

Historie školy

  • Budova v původně Údolní ulici, dnes v ulici 5. května 76, byla postavená z peněz města v roce 1905 jako dívčí obecná škola s pěti třídami a škola měšťanská se třemi třídami.
  • S výjimkou 1. světové války, kdy zde bylo umístěné vojsko, slouží po celou dobu své 120leté existence školským účelům.
  • Dnes má sedmnáct tříd s 394 žáky a čtyři třídy Montessori, které navštěvuje 88 dětí.
  • Tento alternativní vzdělávací program se etabloval v Jablonci od školního roku 1997/98 nejprve ve školce v Zámecké ulici, později otevřením první Montessori třídy v roce 2006 právě v ZŠ 5. května. Tehdy v ní bylo zapsaných 14 dětí.

Zdroj: Město Jablonec nad Nisou

Také okolí školy se bude postupně měnit. Prostranství před školou bude sloužit primárně žákům. Nově se vydláždí, rozroste se tu zeleň a nabídne i přístřešek pro kola. Město chce v neposlední řadě také zamezit nebezpečným situacím, které vznikají hlavně ráno, kdy se před budovou potkávají děti, které jdou pěšky, s automobily, v nichž rodiče přivážejí jejich spolužáky. „Abychom eliminovali bezpečnostní problémy, vytvoříme před školou K + R záliv,“ uzavírá náměstek Chuchlík.

Následovat bude postupná úprava školní zahrady, fasády objektu i potřebné opravy navazující školní budovy v ulici Sokolí.

V posledních pěti letech Jablonec nad Nisou investoval do městských základních škol a školek přes půl miliardy korun. Modernizace se dočkaly ZŠ Kokonín, Na Šumavě, Arbesova či Mozartova. Peníze putovaly také do MŠ Montessori a Arbesova na navýšení kapacit nebo do nové lesní školky v Proseči. Mezi lety 2020-2025 Jablonec získal z různých dotačních titulů zhruba 161 milionů korun.

Anonym hrozil bombou v jablonecké škole. Policie všechny evakuovala, nic nenašla

Střední školy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Drama ve školce. Policie řeší zranění dítěte, mluví se o vážných následcích

Policisté se zabývají zraněním dítěte v jedné z jabloneckých mateřských škol, ke kterému došlo tento týden. Na místě musela zasahovat záchranná služba. Na jedno z dětí údajně personál školy omylem...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky

Minimálně do neděle jsou jablonečtí fotbalisté na prvním místě tabulky Chance Ligy. V podještědském derby uspěli na hřišti Liberce 2:0, góly v rozmezí tří minut vstřelili Vachtang Čanturišvili a...

Oblíbenému klubu hrozí zánik. Spor kvůli toaletám chce město hnát k soudu

Hudebnímu klubu Refresh v Turnově, kam ročně míří tisíce lidí, hrozí zánik. Nejde o stížnosti ani pokles návštěvnosti. Problémem jsou toalety, které podle města klubu nepatří. Podnik teď čelí žalobě....

Rok se učilo jinde. Kompletní modernizací oslavila jablonecká škola 120 let

Jablonec nad Nisou dokončil přestavbu Základní školy 5. května, která letos slaví 120 let od svého vzniku. Pyšní se novým interiérem, bezbariérovostí i moderním vybavením.

27. října 2025  11:12

Je Brno můj oblíbený soupeř? Něco na tom bude, usmívá se po dalším obratu Pytlík

Třikrát doma s brněnskou Kometou prohrávali, třikrát hokejisté Liberce dokázali srovnat a v 57. minutě dali vítězný gól na konečných 4:3. Prvními dvěma brankami načal úřadující mistry útočník Jaromír...

26. října 2025  20:06

Třikrát vyhořel. Kounicův dům teď bude sloužit dětem

Před pár lety tam stály jen ohořelé zdi. Teď už se rýsuje nová střecha i interiéry. Dělníci lijí podlahy, omítají zdi, a vznikají tak místnosti budoucího tanečního sálu nebo třeba keramické dílny....

26. října 2025  8:17

Kozel po derby: Sedlo nám to. První místo? Hezké, ale asi to bude jen na jednu noc

Po roce přijel pod Ještěd a v ostře sledovaném derby znovu pokořil Liberec. Jablonecký trenér Luboš Kozel, který se na svou současnou adresu loni přesunul právě od severočeských sousedů, měl z výhry...

25. října 2025  22:12

Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky

Minimálně do neděle jsou jablonečtí fotbalisté na prvním místě tabulky Chance Ligy. V podještědském derby uspěli na hřišti Liberce 2:0, góly v rozmezí tří minut vstřelili Vachtang Čanturišvili a...

25. října 2025  17:30,  aktualizováno  20:20

Rekonstrukce i výstavba. V Turnově přibývá míst k bydlení

Tři byty po rekonstrukci, do budoucna desítky dalších. Turnovští zastupitelé řeší otázku bydlení ve městě. Zájemci se teď mohou ucházet ve výběrovém řízení o několik zrekonstruovaných bytů.

25. října 2025  8:23

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

Harrachov už o skokanské můstky zájem nemá, odstoupí od sporné smlouvy na převod

Krkonošský Harrachov odstoupí od smlouvy, kterou měl získat do svého vlastnictví lyžařské skokanské můstky v tomto městě a další majetek místního Národního sportovního centra pro zimní sporty (NSC)....

24. října 2025

Třešňový sad ukrýval stovky chráněných orchidejí s afrodiziakálními účinky

Největší naleziště vzácného vstavače mužského v Libereckém kraji objevili ochránci přírody v třešňovém sadu na svazích Ještědského hřebene. Starý, zarůstající sad překvapivě ukrýval stovky chráněných...

24. října 2025  16:25

Jablonecký majitel Střeštík před derby: S Ondrou Kaniou si často voláme

Své premiérové podještědské derby v roli oficiálního majitele fotbalového Jablonce bude sice Jakub Střeštík prožívat intenzivně, ale jen na dálku z Dubaje, kde tráví dlouho plánovanou rodinnou...

24. října 2025  13:34

Oblíbenému klubu hrozí zánik. Spor kvůli toaletám chce město hnát k soudu

Hudebnímu klubu Refresh v Turnově, kam ročně míří tisíce lidí, hrozí zánik. Nejde o stížnosti ani pokles návštěvnosti. Problémem jsou toalety, které podle města klubu nepatří. Podnik teď čelí žalobě....

24. října 2025  11:14

Liberecký bazén bude do Vánoc pod střechou, cena přestavby stoupla jen mírně

V Liberci pokračuje rozsáhlá přestavba plaveckého bazénu. Dělníci aktuálně pracují třeba na novém stropě sálu pro fitness, který zároveň slouží jako hlavní vstup. Brzy začnou stavět i novou fasádu...

23. října 2025  17:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.