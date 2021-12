Zřícená škola v Jablonci je opravená, rekonstrukce se citelně prodražila

Náročná a více než dvojnásobně prodražená rekonstrukce školy v Podhorské ulici skončila. O dva roky později, než kraj plánoval.

Přestavbu Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou před třemi lety zkomplikovalo zřícení části budovy.

Namísto předpokládaných 80 milionů korun tak nakonec dosáhly investice 212 milionů korun. Podle krajského náměstka pro ekonomiku Zbyňka Miklíka Liberecký kraj podal na původní dodavatele žalobu o náhradu škody a chce zlepšit dohled nad průběhem staveb.

Budova školy prošla velkou rekonstrukcí vnitřních prostor, jejíž součástí byla také obnova vybavení. Podle ředitele školy Martina Kubáče na moderní technologie neměli před přestavbou dostatečný prostor ani technické možnosti.

„Doháníme to, co se dvacet let neřešilo,“ poznamenal ředitel, který připomněl, že jablonecká škola má unikátní obory zaměřené na výrobu bižuterie.

Žáci se do školy vrátí zhruba za měsíc, do té doby musí podle ředitele stihnout přestěhovat vybavení. „Díky rekonstrukci můžeme navýšit kapacitu školy z 250 na 350 žáků,“ uvedl ředitel.

Přestavba školy v Podhorské ulici ulici je poslední a nejdražší v projektu výstavby Center odborného vzdělávání v Libereckém kraji, na který kraj získal dotace přes 700 milionů.

Náklady na modernizaci zbylých sedmi škol se pohybují zhruba mezi 50 až 90 miliony. Hlavním důvodem navýšení ceny byla havárie z listopadu 2018.

„Bezodkladně se musela zajistit bezpečnost, kdy bylo nutné nejenom rozšířit stavební práce a vzniklou nehodu řešit, ale i sanovat celou budovu, aby se nezřítila,“ vysvětlil tehdejší krajský náměstek pro školství Petr Tulpa, který momentálně řídí sociální resort. Podle něj je dobře, že se kraj tehdy rozhodl budovu nezbourat.

„Můžeme se bavit dlouho, že je ta cena neadekvátní z hlediska efektu pro počet dětí, ale teď je to na panu řediteli, aby se počet dětí zvedl,“ dodal s tím, že demolicí objektu by došlo k přerušení tradice oborů, které jsou v rámci republiky už jedinečné.

Budova z roku 1872 byla ale natolik poškozená, že musel vzniknout zcela nový projekt. „Objekt byl tak staticky narušen, že se musel postavit objekt v objektu,“ sdělil krajský vedoucí odboru Petr Staněk.

Po havárii, ke které došlo v noci a nikdo tak nebyl zraněn, museli stavaři budovu zpevnit vnější ocelovou konstrukcí.

Mohutné věže ale zasahovaly i do silnice, která byla kvůli tomu průjezdná pouze jedním směrem. Dopravní komplikace trvaly zhruba dva roky.

Chyby na straně projektanta

Podle posudku, který nechal vypracovat Liberecký kraj, zřícení způsobily chyby na straně projektanta, stavební firmy i technického dozoru. Z dokumentu vyplývá, že největší podíl viny nese dodavatel stavby.

Podle tehdejšího člena krajského výboru pro hospodářský a regionální rozvoj Jindřicha Felcmana byla nedostatečná i práce, která zajišťovala technický dozor. Minulý měsíc podal Liberecký kraj na dodavatele, technický dozor i projektanta žalobu o náhradu škody. Ta je podle Miklíka 30 milionů.

„Také jsme už přijali nějaká opatření ve výběru dodavatelů stavby. Máme například nový systém na předkládání fotodokumentací a zápisů z dozorů,“ dodal náměstek.