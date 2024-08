Můstky v Harrachově čeká přestavba. Vzniká centrum zimních sportů

Ve druhé polovině letošního roku plánuje centrum zahájit přestavbu můstku K120 za 40 až 50 milionů korun. Hotová by měla být na zimní sezonu 2025/2026. Novinářům to v neděli řekl harrachovský starosta Tomáš Vašíček (SNK - Změna pro Harrachov).

„Národní sportovní centrum zimních sportů vzniklo na základě společnosti Klasický areál Harrachov. Jeho cílem je poskytovat podmínky pro kvalitní trénink sportovců a příjemný sportovní zážitek široké veřejnosti. Vstup bude zdarma,“ doplnil ředitel centra Vít Háček.

Už letos na podzim by lyžování v Harrachově měl vylepšit nový systém zasněžování, který umožní výrobu technického sněhu i při teplotách 15 stupňů Celsia. V Česku je zatím tato technologie ojedinělá, umožnit by měla lyžování od začátku prosince do konce dubna.

Můstky jsou dlouho mimo provoz

V Harrachově je pět můstků, žádný jiný takový areál pro skokany a sdruženáře v Česku není. Středisko je ale ve velmi špatném stavu a většina můstků byla v posledních letech mimo provoz. V areálu jsou tři malé můstky K-40, K-70 a K-90. Velký můstek s kritickým bodem K-120 (HS 162) je uzavřený 15 let a „mamut“ K-180 od roku 2014. Obnova podle Vašíčka začne můstkem K120, následovat by měla obnova areálu malých můstků a až nakonec dojde i na „mamuta“.

Přestavbou můstku K120 by měl vzniknout unikátní typ můstku, který do budoucna umožní pořádat vrcholné mezinárodní sportovní akce. Projekt připravují architekti SIAL. Ještě letos by podle Vašíčka měla být hotová rekonstrukce lanovky v areálu.

Celkové náklady na rekonstrukci prvního můstku se odhadují na 40 až 50 milionů korun, liberecký kraj je podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) připraven projekt podpořit stejnou částkou jako město. „Což by mělo být zhruba 20 milionů korun,“ doplnil Půta. Podle Vašíčka je město připraveno se na rekonstrukci finančně podílet, žádat chce spolu se svazem lyžařů také peníze z Národní sportovní agentury (NSA). Peníze státu by měly přispět i na další obnovu areálu, hotovo má být do roku 2035.

Do center mají jít miliardy

Národních sportovních center je v Česku sedm, stát by do nich mohl v průběhu deseti let investovat až 6,4 miliardy korun. Vyplývá to z materiálu Národní sportovní agentury (NSA), který loni v červenci schválila vláda. Hlavními jsou centra letních sportů v Nymburce a zimních sportů právě v Harrachově, další jsou samostatné areály, k nimž patří třeba bazén v pražském Podolí. V centrech by měly být špičkové podmínky pro trénink i regeneraci, součástí komplexů by mělo být i ubytování a stravování.