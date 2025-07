Skokanské můstky v Harrachově v čele s legendárním mamutem dlouhodobě chátrají. Postupnou obnovu areálu má v neděli 20. července odstartovat přeměna můstku K-120 (K-bod je místo, kde se můstek začíná lámat v doskokovou plochu – pozn. red.) na HS-162 (HS z anglického hill size – velikost můstku, což značí maximální bezpečnou vzdálenost doskoku). Ten bude následně jedním ze dvou tohoto typu na světě.

„Druhý se právě staví v USA. To do budoucna zaručuje možnost pravidelného pořádání vrcholných mezinárodních akcí tak, jak bylo v Harrachově v minulosti zvykem,“ věří ředitel Národního sportovního centra Harrachov Vít Háček.

Rekonstrukce skokanského můstku K-120 by měla přijít nakonec na 70 milionů korun. Na financování se podílí Liberecký kraj, město Harrachov a Národní sportovní agentura. Spuštění provozu je v plánu v sezoně 2026/2027.

„Stavby můstků patří Národnímu sportovnímu centru. U pozemku se dokončuje proces dlouhodobého nájmu od Národní sportovní agentury na město Harrachov, od kterého bude mít pozemky Národní sportovní centrum v podnájmu,“ upřesňuje majetkové poměry v areálu starosta Harrachova Tomáš Vašíček.

Původně se nový můstek měl začít budovat už v minulém roce. „První termín byl stanovený spíše jako motivační a optimistický proto, aby se vše dalo do pohybu. První červenec letošního roku byl již termín realistický, ale i přesto, jak to tak bývá u složitějších projektů, jsme se potýkali s mnoha problémy, včetně dotažení majetkoprávní struktury,“ připouští Vašíček.

Lanovka je hotová dřív

„V mezidobí jsme naopak zrekonstruovali lanovku, která je připravená k provozu. Zde jsme tedy v předstihu a z původního předpokladu zhruba 15 milionů korun jsme, díky výborné práci Sportovního areálu Harrachov a zejména jejího ředitele, ušetřili. Konečná částka je cca 10,5 milionů,“ vyčísluje starosta a dodává, že součástí projektu je také vybudování systému nejmodernějšího zasněžování můstku.

Chystanou opravu už dlouho vyhlíží také členové a vedení české skokanské reprezentace. Věří, že by mohla přispět ke zlepšení výsledků z posledních nepříliš vydařených sezon. Můstek by měl díky ideálním parametrům totiž sedět mužům, ženám i sdruženářům a zlepší jim tréninkové podmínky. Přilákat by mohl také nová jména a talenty.

„Lidé často kritizují investice do oblastí, kde nevidí okamžité úspěchy. Modernizace sportovní infrastruktury je ale klíčovým krokem k tomu, abychom se mohli rovnat se světovou špičkou. Bez moderních můstků zůstáváme pozadu a mladí sportovci se těžko mohou srovnávat s konkurencí ze zemí, které do svých sportovních zařízení masivně investují,“ podotkl loni bývalý reprezentant a dnešní sportovní ředitel sekce skoků na lyžích Svazu lyžařů České republiky Filip Sakala.

Legendární „mamut“ K-180 je mimo provoz od roku 2014 a zmiňovaný můstek K-120 už dokonce patnáct let. Kromě nich se do budoucna počítá také s rekonstrukcí tří malých můstků K-40, K-70 a K-90. Celkem se bude jednat o investice za stamiliony.

„Areál malých skokanských můstků je z mého pohledu skokana ještě stěžejnější než budování velkého areálu, protože jen na těch malých můstcích může probíhat příprava nejen dospělých závodníků, ale i juniorů a mládeže,“ objasnil již dříve rovněž bývalý skokan Háček.

Do následující sezony vstoupí mužská reprezentace nově pod vedením Jaroslava Sakaly, otce Filipa Sakaly a někdejšího mistra světa v letech na lyžích. Příští zimní sezona je olympijská. Jejím vrcholem budou v únoru 2026 hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo.