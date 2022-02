I zadarmo drahý, odmítl Liberec odkoupit za 67 milionů palác Skloexportu

Liberec s ním už několikrát jednal o možnosti využití opuštěného Skloexportu, stát ale nechce budovu na město převést bezplatně, i když sám pro ni využití nemá.

Nabízená cena je ale podle zastupitelů neakceptovatelná. „I zadarmo by to bylo drahé. Jedině, že by nám k tomu stát přidal půl miliardy na rekonstrukci,“ zmínil radní Petr Židek (ODS).

Objekt Skloexportu se vyznačuje kvalitní architekturou, od počátku byla budova koncipována pro úředníky celní a daňové správy a také jako okresní úřad. Po válce ji získal Skloexport, po revoluci ale zkrachoval.

Rozlehlý pětipodlažní dům je už 15 let prázdný. I když zvenčí vypadá dům zachovale, vyžaduje kompletní rekonstrukci za několik stovek milionů korun.

„Nejde kupovat něco, u čeho nevíme, na co bychom to využili. Nemáme žádný byznys plán, financování rekonstrukce, nic. Využití jen pro úředníky je nereálné, to je neufinancovatelné. Dobrá by byla kombinace veřejné správy a komerčního využití, ale žádný takový návrh tu nemáme,“ řekl zastupitel Josef Šedlbauer (ZpL).

Přesto chce Liberec se státem dál jednat. Náměstek primátora Zbyněk Karban (ANO) dostal od zastupitelů úkol vyjednat se státem lepší podmínky.