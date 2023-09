Filmové hvězdy rozbíjely sklo z Českolipska, teď je k vidění v Liberci

Jaké asi prožívá pocity sklářský mistr, jenž vidí, jak jeho umělecká díla někdo vlastnoručně a ještě s chutí rozbíjí? Hněvem se kupodivu otřásat nemusí, dokonce se může dostavit radost.

Ovšem jen v případě, že se do destrukce pouštějí americké herečky Kate Hudson či Janelle Monáe před zraky slavného kolegy Edwarda Nortona. A to ve snímku produkovaném velikánem v distribuci filmů, společností Netflix, s Danielem „Jamesem Bondem“ Craigem v titulní roli.

Jedna ze závěrečných scén krimikomedie Na nože: Glass Onion loni proslavila huť Jiřího Pačinka v Kunraticích u Cvikova po celém světě. A plus minus po dvou letech po skleněné filmové zakázce mohou rekvizity vůbec poprvé naživo spatřit nejen milovníci stříbrného plátna.

Děje se tak od minulého pondělí v liberecké kavárně Pošta u příležitosti konání festivalu skla Crystal Valley Week, který krajská metropole hostila do neděle. Výstava nazvaná Tribute to Glass Onion & Jiří Pačinek tu ovšem bude ke spatření až do 24. září.

Zázrak díky dobrým vztahům

Ke skleněným jahodám, mouše nebo tanečnici běží ve smyčce zmíněná rozbíjecí pasáž z filmu režiséra Riana Johnsona. Celá instalace je tak trochu zázrak, jelikož ve smlouvách s kunratickou sklárnou a americkou filmovou produkcí stála i klauzule, že dílo se již nesmí znovu použít.

„Jsme na tohle naše dílo pro Netflix nesmírně pyšní a hrdí. Spousta lidí k nám od té doby chodí a ptá se na tuto spolupráci víc a víc. Ale návštěvníky také zajímá, kde ty věci z filmu jsou a zda je ještě někdo někdy uvidí,“ popisuje pro MF DNES Jiří Pačinek.

„I sám jsem si říkal, že by bylo dobré je někde vystavit a dokonce vlastnit. A tak jsme zatlačili na našeho manažera, jestli by neoslovil produkci filmu a nepoptal se, můžeme-li si vyrobit také pár kusů pro sebe a pro vystavení, jež bychom mohli vlastnit. Jelikož s nimi měl dobré vztahy, tak to klaplo a kde jinde to poprvé ukázat než při týdnu Crystal Valley,“ říká Pačinek.

Skleněné výtvory ve své huti vyráběl podle původních nákresů a dokumentace. Sám říká, že se snažil vystihnout každou drobnost, znovu stvořit díla co nejautentičtější. „Jsou to vlastně druhé originály,“ dodává sklář.

A přiznává se, že ačkoliv jeho sklo ve filmu rozbíjí, cítil při tom radost. „Věděl jsem, že se to bude rozbíjet, ale původní informace byla, že vybouchne celý barák a všechno se rozmlátí. Že to ale herečky a herci budou brát osobně do rukou a postupně s tím třískat třeba o zem, to mě překvapilo, ale v dobrém. Doslova mě to potěšilo. Naše sklo, potažmo české sklo, měly v rukou herecké hvězdy, a to si chvilku zahrálo hlavní roli,“ svěřuje se sklářský mistr.

23. prosince 2022

Podle něj mu fakt, že se jeho výrobky objevily ve filmu od Netflixu, otevřel dveře do světa mladší generace. „Starší generace nás znají, mají nás rády, ale najednou jsme získali respekt i těch mladších, které třeba sklo až tak moc nezajímalo. Teď si nás vygooglí. Řeknou si: Ty jo, ty jsi dobrej! Netflix vládne světem a je to obrovský fenomén,“ doplňuje Pačinek.

Byl by rád, aby nezůstalo jen u liberecké výstavy. A možná se již rýsuje něco velkého. „V Liberci se zastavil jeden náš kamarád z New Yorku a instalace ho úplně ohromila. Jelikož má docela jméno na tamní umělecké scéně, říkal, že tu naši instalaci musíme udělat i tam. Tak uvidíme. Byla by to zase reklama pro celé Česko,“ podotýká Jiří Pačinek.