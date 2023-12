Na míru sklo, limonáda i pivo. Jablonecké bistro spojuje mistry řemesel

„Snažíme se inovovat, co to jde, ale zároveň si chceme ponechat naši českou duši. Proto jsme chtěli spojit to, co máme rádi, aby to bylo lokální a ideálně i tradiční,“ vysvětluje majitel podniku Aleš Kuncl.

Oslovil proto dvě sklárny, které mu dodaly skleničky. Ty větší, půllitry na pivo, mu na zakázku vyrábějí ve sklárně Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova.

„Je to původně náš firemní půllitr, který máme pro sebe. Jen písmeno P jsme nahradili písmenem Q, upravili jsme ucho, aby se líp držel, protože je to kus skla, a výsledek se myslím povedl,“ říká sklář Jiří Pačinek mladší, syn věhlasného uměleckého skláře Jiřího Pačinka, jehož sochy si dokonce zahrály v hollywoodském filmu Na nože: Glass Onion s Danielem Craigem v hlavní roli.

Ze Kunclovy strany přitom nejde o žádný ekonomický kalkul. „Stojí desetkrát víc, než kdybychom pro ně zajeli do Makra, ale jde o značkové sklo. Myslím, že od jiných sklářů by to šlo i levněji, ale my jsme si řekli, že když už, tak už,“ zamýšlí se majitel bistra.

Menší skleničky, na limonády, pak dodala Sklárna Jílek z Kamenického Šenova. „Vychází z tvaru ananasové skleničky, která je vlajkovou lodí naší výroby. Směs barev je ale jiná. Vyrábí se tak, že se nabere koule skla, obalí se v rubínové drti a pak se rodí tvar,“ přibližuje za sklárnu Jan Polák. „Regionální spolupráci fandíme, sami ji rozvíjíme, líbí se nám to. Jsme pružní v tom, že umíme věci udělat na míru,“ podotýká.

Pivo uvařené na míru

Na zákazníky ale nečeká jen regionální sklo, nýbrž i nápoj, který obsahuje. „Kousek od nás se nachází pivovar Volt, který sbírá jedno ocenění za druhým. Tamější Martin Palouš byl oceněný jako sládek roku. Bylo tak jednoduché zvolit, kde si necháme uvařit pivo,“ vypráví Kuncl.

„Dodáváme sem pivo Q 12, což je klasický tradiční český ležák. Je hořký, protože já i Aleš máme rádi hořká piva. K burgeru se hořké pivo perfektně hodí,“ zamýšlí se sládek Martin Palouš a pochvaluje si nový půllitr. „To sklo je naprosto ideální. Perfektně se z něj pije a super se drží, což je asi nejdůležitější. Mně se to líbí!“

A čím naplnit skleničku ze Sklárny Jílek? „Spolupracujeme s Adélou Heindorferovou z Levandulovny v Raspenavě. Vypiplala si to od nuly. Pozvedla zapomenutý kus našeho kraje. A přesně s takovými lidmi se chceme spojovat,“ upozorňuje na levandulovou limonádu Kuncl.

Ten věří, že se podaří zapsat české sklo na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. „Sklo je něco, čím se můžeme jako Češi pyšnit. A je škoda, že je pro nás trochu všední. Neceníme si ho tolik jako ve světě, proto je potřeba to trochu zvednout a ukázat, že to řemeslo má svoji hodnotu.“