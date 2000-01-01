náhledy
Týmy sklářů, bižuteristů i uměleckých škol ve středu večer v Jabloneckém Eurocentru představí celkem sedmdesát modelů. Módní přehlídka s podtitulem Vzpomínky na budoucnost propojí tradiční jablonecké řemeslo s progresivním designem a současnou tvorbou.
Téma Vzpomínky na budoucnost pracuje s kontrastem minulosti a budoucnosti. Podle místopředsedy Svazu výrobců skla a bižuterie Milana Kohouta, který má organizaci akce na starosti, by téma mělo vyjadřovat jak tradici sklářského, bižuterního a šperkařského průmyslu v regionu, tak i vize jednotlivých tvůrců do budoucna.
Umělci v Eurocentru odprezentují, jaké jsou jejich představy, co by se mělo v oblasti doplňku nosit, tvořit a co by mělo být módními trendy v budoucnosti.
Návštěvníci si budou moct všech sedmdesát modelů na přehlídkovém mole prohlédnout od pěti hodin. Od osmi hodin večer se pak modelky představí podruhé.
„Letos poprvé máme i mezinárodní účast. Přihlásila se nám škola uměleckého průmyslu z Trenčína. Kromě tradičních materiálů, jako je sklo a bižuterní kov, se objevují šperky z oceli nebo nové druhy perlí,“ popsal Kohout.
Organizátoři dodávají, že přehlídka Made in Jablonec dlouhodobě podporuje lokální tvorbu, řemeslo a design a posiluje povědomí o Jablonci nad Nisou jako významném centru kreativního průmyslu.
Letošní novinkou je první účast ostravské firmy OcelOva, která představí autorský šperk z chirurgické oceli.
„Módní přehlídka není pouze kulturní událostí, ale také otevřeným dialogem mezi generacemi, obory a různými pohledy na budoucnost české módy,“ prozrazují organizátoři.
Na přehlídkovém mole se objeví i několik vítězek soutěže Miss České republiky.
Někteří módní návrháři se přehlídky účastní pravidelně. Mezi nimi třeba Jiřina Tauchmanová, Pavel Jevula nebo Petr Kalouda.
Stále větší prostor dostávají také odborné umělecké školy, které mají možnost prezentovat na přehlídce vlastní modely.
Letošní přehlídka odstartuje taky propagační kampaň Mezinárodního trienále skla a bižuterie, které pořádá jablonecké Muzeum skla a bižuterie.
