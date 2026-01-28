OBRAZEM: Vzpomínky na budoucnost. Umělci na přehlídce představí desítky modelů

  16:41
Týmy sklářů, bižuteristů i uměleckých škol ve středu večer v Jabloneckém Eurocentru představí celkem sedmdesát modelů. Módní přehlídka s podtitulem Vzpomínky na budoucnost propojí tradiční jablonecké řemeslo s progresivním designem a současnou tvorbou.
