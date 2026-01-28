|
OBRAZEM: Vzpomínky na budoucnost. Umělci na přehlídce představí desítky modelů
Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý
Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...
Skláři Lasvitu vytvořili trofeje pro Jizerskou padesátku, tvar odlili ve sněhu
Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci z novoborské společnosti Lasvit. Design vychází z loňské podoby trofeje.
V Liberci na rok zavřou frekventovanou ulici u nemocnice, vymění stoletý vodovod
Uzavírka Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře. Práce zřejmě potrvají přes rok. Jde o takzvanou sdruženou investici, při níž nejprve Severočeská vodárenská společnost (SVS) vymění...
Kdo smí do tábora? Spor zastavil provoz areálu v Jizerských horách
Areál táborové základny v Jindřichovicích pod Smrkem zůstává kvůli majetkovému sporu nevyužívaný. Vedení Nového Města pod Smrkem tvrdí, že by hlavní budova areálu měla patřit městu. To nepravomocně...
Macinka chce zvrátit Hladíkovo rozhodnutí o silnici v Českém ráji. To se někam zatoulalo
Ministr životního prostředí Petr Macinka chce nadále pokračovat v přípravách silnice z Turnova do Jičína. Exministr Petr Hladík ale u projektu zrušil kladné stanovisko o vlivu na životní prostředí....
Gang pašoval léky na výrobu drog, pomáhala i matka hlavního organizátora
Z pašování léků a chemikálií pro výrobu pervitinu převážně z Polska obžalovala liberecká státní zástupkyně 11 lidí, deset z nich skončilo ve vazbě. Některým hrozí od osmi do 18 let vězení. V...
Soud o vydání mobiliáře zámku rodu Walderode byl odročen. Nedorazili památkáři
Okresní soud v Semilech se měl ve čtvrtek v letité restituční kauze Walderode zabývat vydáním mobiliáře ze státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově. Zpět do majetku rodu ho chce získat Johanna...
Týmy sklářů, bižuteristů i uměleckých škol ve středu večer v Jabloneckém Eurocentru představí celkem sedmdesát modelů. Módní přehlídka s podtitulem Vzpomínky na budoucnost propojí tradiční jablonecké...
Na sjezdovce dávejte pozor jako v autě. Srážky jsou horší, líčí náčelník horské služby
Zimní nadšence lákají hory na sjezdovky i běžkařské tratě. Spolu s nimi přibývá i práce pro horskou službu. Její členové vyrážejí k úrazům na sjezdovkách, do lesů i na odlehlé hřebeny. Náčelník...
Výjimečná příležitost pro lyžaře. Otevírá se legendární sjezdovka Pod lany
Na legendární sjezdovku Pod lany se po letech vracejí lyžaři. Sezona v libereckém Skiareálu Ještěd je zatím vydařená díky vhodným klimatickým podmínkám a dostatku sněhu. Červená sjezdovka bude pro...
Drogového bosse Kováče odsoudili na 23 let. Policie po něm stále pátrá
Krajský soud v Liberci dnes uložil uprchlému Vilému Kováčovi trest 23 let vězení. Podle obžaloby vedl libereckou větev mezinárodního drogového gangu, která distribuovala přes tunu kokainu a tři a půl...
Jizerská padesátka 2026: program závodů, historie, kde sledovat
Tradiční česká zastávka má své pevné místo v kalendáři nejprestižnějších závodů v běžeckém lyžování. Na Jizerské padesátce se každoročně potkává domácí elita se světovou špičkou, jedinečnost akce...
Skláři Lasvitu vytvořili trofeje pro Jizerskou padesátku, tvar odlili ve sněhu
Boj o poháry v Liberci vyměnil za druhou ligu. Zvažoval jsem to hodně, řekl Plechatý
Boj o evropské poháry v ambiciózním klubu vyměnil za druhou ligu. Liberecký obránce Dominik Plechatý přestoupil do Artisu Brno, který chce postoupit mezi elitu. „Zvažoval jsem to ze všech stran,“...
Kdo postaví skatepark? Zakázku za 50 milionů město marně soutěžilo už sedmkrát
Obyvatelé České Lípy si na nový skatepark počkají. Výstavba se znovu vzdálila, protože radní nemohou sehnat dodavatele, který by sportoviště za více než 50 milionů korun vybudoval. „Město se...
Konec vyhrazených stání v Liberci? Je jich příliš, město upraví systém parkování
Ještě loňský rok si někteří Liberečané mohli před domem zaplatit vlastní parkovací místo označené registrační značkou. Od nového roku to už ale neplatí. Magistrát vydávání těchto stání zastavil....
V Liberci na rok zavřou frekventovanou ulici u nemocnice, vymění stoletý vodovod
