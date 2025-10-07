Kdo si odnese skleněnou kameru? V Novém Boru ocení filmové hvězdy

Originální ocenění pro filmový galavečer v Novém Boru vytvořili umělci ze sklárny Ajeto. Laureáti cen Novoborské akademie spojených kinematografií (NASK) si odnesou skleněné kamery. Slavnostní událost se koná v úterý večer.

„Každá kamera je originál, ručně vytvořené umělecké dílo. Je to krásná ukázka, jak se v Novém Boru propojuje tradice sklářství s filmovou kulturou,“ vyzdvihla jednatelka společnosti Kultura Nový Bor Ilona Rejholcová.

V pecích sklárny Ajeto ocenění vytváří každoročně. Novoborští skláři se ale proslavili především výrobou divadelních cen Thálie nebo trofejí pro cyklistický závod Tour de France.

NASK vznikla v roce 2001. Od té doby pořádá vždy na podzim dvoudenní akci, která spojuje vedoucí a provozovatele kin z celé České republiky.

Režisér Tomáš Hodan s cenami.

„V Novém Boru diskutují o nových technologiích a financování kin, seznamují se s plány distributorů a zhlédnou v předpremiéře vybrané snímky,“ popsala mluvčí města Radmila Pokorná.

Součástí je i filmový galavečer, na kterém pořadatelé udělují ceny za nejlepší český film, herecké výkony, režii, nejúspěšnější snímek v distribuci a taky Cenu prezidenta Akademie a sklárny Ajeto. Do Nového Boru přijíždějí i přední osobnosti českého filmu. V minulosti to byli třeba Zdeněk a Jan Svěrákovi, Jiří Bartoška, Věra Chytilová, Jiří Mádl nebo Alois Švehlík.

Kromě toho bude v kině řada přednášek, které se zaměří třeba na nové technologie či digitalizaci.

