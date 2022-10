VIDEO: Ceny Thálie budou letos poprvé z čirého skla, může za to náhoda

„Praskla nám pánev. To znamená, že sklovina, tedy barva, kterou má mít výsledný výrobek, vyteče ven. V tomto případě nám vytekla ambra,“ přibližuje David Ševčík, ředitel sklárny Ajeto, která patří Lasvitu.

Ve hře byly podle Ševčíka další alternativy - růžová barva nebo celopískovaná cena. „Nakonec jsme zvolili čiré sklo. Výsledek je podle mě typický český křišťál,“ říká.

Prasklá pánev není jev, se kterým by se skláři setkávali příliš často. „Stane se to maximálně jednou do roka. Oprava pak není jednoduchá. Novou pánev bychom museli dva týdny temperovat v peci, ale ještě předtím bychom museli starou pánev rozbít a vytahat z pece ven. A to bychom museli dělat za plného chodu. Nám tak nezbývalo, než se domluvit s Hereckou asociací na tom, že musíme udělat změnu,“ přibližuje Ševčík.

Letos se budou ceny Thálie udělovat 8. října v Národním divadle. Podoba trofejí zůstává věrná původnímu návrhu Bořka Šípka.

Čiré ceny dostanou herci v hlavních kategoriích. Na vítěze dalších kategorií pak čekají Thálie v rozličných barvách.

„Když je to neprůhledný kus, tak je nepříjemné lepit ouška, protože na to nevidím zespodu, ale musím se koukat skrz,“ říká sklářský mistr Petr Kuchta, který tak čirou variantu vítá. Přestože Thálie vyrábí již poněkolikáté, stále mu nezevšedněly. „Vždycky mám velikou radost, když vidím, kdo obdržel cenu, která mi prošla rukama,“ poznamenal.

Přestože se letošní skleněné ceny obejdou bez barvy, výroba dvaceti kusů bude kvůli nárůstu cen energií dvakrát dražší než v loňském roce.

„Vychází to na zhruba půl milionu korun. Ale pro nás je to čest, takže asociaci žádné faktury neposíláme,“ zmiňuje Ševčík.

Řádění vandala ještě neodstranili

Před ředitelem sklárny je i další komplikovaný úkol. V přilehlé restauraci se stále nepodařilo opravit, případně vyměnit unikátní skleněné výplně dveří od Bořka Šípka, které v polovině června poškodil vandal.

„Skla jsou stále popraskaná, tři díly ze šesti jsou poškozené,“ vysvětluje Ševčík, který stále čeká na vyjádření pojišťovny, jak velkou kompenzaci sklárna získá.

„Musíme vědět, do čeho se máme pustit. Jestli máme měnit celý rám, nebo jenom samotná skla. Zatím jsme poptali dodavatele plochého skla, teď máme nabídku od truhláře na opravu rámu,“ objasňuje ředitel.

„Ty dveře jsou stále funkční, takže to nechceme uspěchat. Ale teď končí sezona, takže na ně přijde řada,“ dodává.