Nejstarší sklárna vyhasne, než přiteče levnější plyn. Novosad ho koupil loni

„Když nechám pece vyhasnout, ušetřím minimálně deset milionů korun za dva měsíce,“ vysvětluje nenadálou situace Novosad, který zdejší sklárnu s minipivovarem, pivními lázněmi a muzeem provozuje bezmála třicet let.

„Za osm měsíců jsem prodělal jenom na energiích přes 15,5 milionu korun. Teď ta cena ještě roste. Za září a říjen to bude dalších deset milionů. A já už dál nechci utrácet a dávat peníze spekulantům. Takže jsem se chtě nechtě rozhodl na ty dva zbývající měsíce zavřít.“

Podle Novosada se však dalo drastickému řešení předejít. „My už se s tím problémem potýkáme od začátku roku. V únoru jsem jednal s vládními představiteli, prosil jsem je, aby zastropovali ceny. A nikdo nic neudělal. Všichni jenom vysílali signály, dělali prognózy... Výsledek byl po osmi, devíti měsících nula,“ zlobí se harrachovský podnikatel.

Plyn na příští rok koupil už loni

Uzavření sklárny, která je v provozu přesně 310 let, ale bude jenom dočasné. Novosadovi se podařilo na příští rok sehnat výrazně levnější energie.

„Ne že bych byl tak moudrý, ale víceméně ze strachu a ze vzteku jsem už loni v červenci koupil plyn na rok 2023 za rozumnou cenu,“ vysvětluje majitel sklárny.

„Dvacet let nakupuji energie vždycky o prázdninách. Pokaždé jsem obdržel pár nabídek a s někým jsem to vždycky uzavřel. Loni to poprvé nešlo. Nabídky na rok 2022 byly nesmyslné. Byly v násobcích roku 2021, kdy jsem kupoval megawatthodinu za 19 euro,“ objasňuje Novosad, který proto nabídky vracel.

Jedna ze společností mu ale dala nabídku rovnou na rok 2023. „Ta byla na 26 euro za megawatthodinu. Tak jsem to podepsal. Nicméně na rok 2022 jsem nekoupil a šel jsem na spot. Doufal jsem, že se to srovná. Ale ono se to nesrovnalo, naopak se to utrhlo ze řetězu a je to na jedenáctinásobku skutečnosti roku 2021.“

Plynu je dostatek, tvrdí majitel

Podle Novosada je přitom plynu dostatek. „Stal se bohužel předmětem spekulací. Nastartovala to Evropská unie s Green Dealem. Evropa se chová čistě sebevražedně. A to včetně opatření vůči Rusku. Troufám si říct, že to jsou z 80 procent opatření proti Evropanům a možná z 20 procent proti Rusku. Ale mně je to jedno, odkud ten plyn bude. Já jenom potřebuji, abych měl plyn na výrobu a abych mohl zaměstnávat sto lidí. A myslím si, že je to většinový názor.“

Zaměstnanci by se tak do práce měli vrátit po Novém roce. Nezájmu z jejich strany se ale Novosad neobává.

„Současně s podpisem dohody o rozvázání pracovního poměru na dva měsíce podepíšeme novou pracovní smlouvu od 1. ledna 2023. Každý tak bude mít v ruce dva papíry, se kterými půjde na úřad práce.“

Novosad míní, že politika Evropské unie a české vlády je sebevražedná.

„Po 310 letech vyhasíme nejstarší sklárnu na světě. To není můj rozmar, já to jenom chci zachovat dál. Když to tady kurňa fungovalo přes tři sta let, tak já to přece nezničím. Cítím se osamocený, že bojuju sám, abych to zachránil. Možná kdyby vláda nedělala nic, tak je líp,“ dodává František Novosad.