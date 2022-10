Nejstarší sklárna v Česku nezavře. Nechci poslat lidi na pracák, říká majitel

„Je pravda, že zavřením sklárny do konce roku bychom výrazně ušetřili. Ale moji zaměstnanci by na úřadu práce dostali jen 45 procent mzdy. Tak jsem to přehodnotil. Tohle jim nechci udělat, takže na úřad práce nikoho nepošleme. Je ale možné, že ty dva měsíce do konce roku budou bez prémií,“ uvedl Novosad. Sklárnu chtěl zavřít od listopadu a provoz obnovit v lednu. Pro rok 2023 má už totiž sklárna nasmlouvané lepší ceny energií a do vyúčtování se má promítnout i úsporný tarif.

Přechodné období do konce prosince se nakonec rozhodl Novosad zadotovat z úvěru. I samotný proces vyhasínání pecí totiž není jednodenní záležitostí a je energeticky náročný. „Pec má při tavbě kolem 1 450 stupňů a veškerý materiál při těchto teplotách nabývá na objemu, takže i pec je celá nafouknutá. Když ji chceme nechat vyhasnout, nejde teplotu zchladit skokově. Je to proces zhruba na 14 dní. A další dny pak také trvá pec znovu roztopit, aby nepopraskala,“ řekl Novosad.

Cena plynu na burze aktuálně klesla

K rozhodnutí neposílat lidi přechodně na úřad práce a nechat pece běžet přispěl i aktuální pokles ceny plynu na burze. „Cena plynu je teď 82 eur za megawatthodinu, což je hranice, kde by se dala výroba udržet. Doufáme, že to vydrží do konce roku, že to není jen nějaký výkyv,“ zmínil majitel sklárny.

Ten přitom kritizuje, že pomoc od státu zatím žádná nepřišla. Vláda v září schválila pomoc pro firmy s velkou spotřebou energií, mezi nimiž jsou i sklárny, hutě a zpracovatelský průmysl. Vyčleněno je v něm 30 miliard korun. Program pomoci ale teprve ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje.

Sklárna v Harrachově spotřebuje ročně kolem 8 000 megawatthodin plynu. Zatímco loni za něj za celý rok zaplatila 4,5 milionu korun, letos už náklady překročily 20 milionů. Zavření sklárny by bylo ranou i pro samotné město.

„Harrachovská sklárna je určitě jedním z nejdůležitějších zaměstnavatelů tady. Takže zavření sklárny by mělo velký dopad. Navíc platy ve sklárně jsou spíše nižší, podprůměrné, takže ti lidé mají problémy už teď,“ sdělila mluvčí harrachovské radnice Hana Veselá.