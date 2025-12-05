Na poli pod vyhlídkou v Osečné přibývá stavební materiál, který tam ukládá majitel pozemku. Místním vadí, že okolí působí neutěšeně a kazí výhled. Podle majitele jde o běžný materiál určený pro plánovanou stavbu. Obec s ním situaci řeší.
Peníze chybí. ŘSD nechce podepsat smlouvy na dálnice do Trutnova a Jičína
Kvůli nejistotě ohledně rozpočtu na příští rok zatím odmítlo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) podepsat smlouvy o stavbě dálnic D11 z Jaroměře do Trutnova a D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Na...
Bílé Vánoce? Jedno velké město šanci má, jinde je spíš nečekejte
Český hydrometeorologický ústav zveřejnil, jaká je pravděpodobnost sněhové nadílky na Vánoce v jednotlivých krajských městech. Analýza vychází z dat získaných od roku 2000 do současnosti a...
Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví
Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....
VIDEO: Pěsti a kopance do hlavy. Brutální rvačku dětí u školy řeší policie
Brutální bitku školáků, k níž došlo poblíž českolipské školy v úterý odpoledne, natočilo jedno z dětí na telefon. Na záznamu je vidět chlapec, jak pěstmi tluče do hlavy dívku schoulenou u plotu,...
Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra
Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...
Sousedova skládka kazí výhled do krajiny, dochází trpělivost lidem v Podještědí
Spoušť a nehezký výhled do krajiny. Pohled z vyhlídky u Tří Svatých v Osečné na Liberecku kazí rostoucí množství stavebního materiálu na sousedním pozemku. Majitel odmítá, že by šlo o skládku, a...
Restaurace na Bílém Kameni vyhořela kvůli technické závadě mrazáku
Za červencový požár restaurace Bílý Kámen a přilehlé diskotéky Blue Bar u Máchova jezera mohla technická závada na mrazáku, informovala v pátek dopoledne policie. Příčinu požáru potvrdil znalecký...
Prémiový projekt v centru města. Z nových bytů lidé vidí na hřbitov a krematorium
Výstavba na Novém Perštýně v Liberci budí pozornost. Moderní byty lákají klidným prostředím i blízkostí centra. Pro někoho může být problematická vyšší cena i neobvyklé umístění u městského hřbitova....
Sigma stojí o tři hráče Liberce, chystá obří nabídku. Ani za miliardu, vzkázal Kania
Škatulata, hýbejte se! Za necelý měsíc se ve fotbalovém světě znovu otevírá přestupové okno a velké manévry se čekají i v Chance Lize. Ostravský Baník potřebuje nakopnout, pražská Sparta by zase...
Z Liberce do Varnsdorfu vlakem stejně rychle jako autem, díky opravené trati
V Libereckém kraji začne od 14. prosince platit nový vlakový jízdní řád. Největší změny čekají cestující na trati z Liberce přes Chrastavu, Hrádek nad Nisou a německou Žitavu do Varnsdorfu. Díky...
Cena tepla v Liberci neporoste, sedmiletá modernizace dálkového vytápění je hotová
Liberecká teplárna dokončila projekt GreenNet, jednu z největších modernizací dálkového vytápění ve své historii. Vylepšení za 1,6 miliardy sníží emise oxidu uhličitého.
Hotel a vysílač Ještěd letos Liberecký kraj nekoupí, stále se jedná o smlouvě
Liberecký kraj letos oproti očekávání nekoupí horský hotel a vysílač Ještěd. Kraj s Českými radiokomunikacemi (ČRa) stále vyjednává o parametrech smlouvy. Podle původních plánů mělo zastupitelstvo...
Na školku v Jablonci půjde rekordní dotace, její součástí bude rozsáhlá zahrada
Rekordních 142 milionů korun získal Jablonec nad Nisou na rozšíření mateřské školy u přehrady. Díky plánovanému dvoupodlažnímu domu školka pojme o pětaosmdesát dětí víc.
Krajská nemocnice bude po fúzi jednou z největších v zemi. Slibuje dostupnou péči
Nemocnice v České Lípě se od začátku nového roku spojí s Krajskou nemocnicí v Liberci (KNL). Krajští radní si od tohoto kroku slibují stabilitu kvalitní zdravotní péče na Českolipsku. Spojená...
V hořícím domě zůstal člověk, hasiči museli dovnitř. Vynesli i několik zvířat
Pět životů, z toho čtyři zvířecí, zachránili hasiči při likvidaci požáru rodinného domu v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Hlášení o požáru přijali na linku 112 v úterý 2. prosince pár minut před...
Kdo si potřebuje odskočit, má smůlu. Nové veřejné toalety v Liberci nefungují
Pokud potřebuje návštěvník Liberce použít veřejné toalety, má v současné době na mnoha místech smůlu. Toalety nefungují třeba na vlakovém nádraží nebo na Sokolovském náměstí. Lidé si stěžují taky na...
Zámečník za rok skončí v čele Liberce, na primátora už kandidovat nebude
Devětapadesátiletý Jaroslav Zámečník nebude příští rok v komunálních volbách usilovat o obhájení postu primátora v Liberci. V čele pátého největšího města v zemi je od listopadu 2018. Lídrem...