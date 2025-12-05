Sousedova skládka kazí výhled do krajiny, dochází trpělivost lidem v Podještědí

Na poli pod vyhlídkou v Osečné přibývá stavební materiál, který tam ukládá majitel pozemku. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Eliška Marinská
  13:00
Spoušť a nehezký výhled do krajiny. Pohled z vyhlídky u Tří Svatých v Osečné na Liberecku kazí rostoucí množství stavebního materiálu na sousedním pozemku. Majitel odmítá, že by šlo o skládku, a chystá postupné úpravy.

Na poli pod vyhlídkou v Osečné přibývá stavební materiál, který tam ukládá majitel pozemku. Místním vadí, že okolí působí neutěšeně a kazí výhled. Podle majitele jde o běžný materiál určený pro plánovanou stavbu. Obec s ním situaci řeší.

Spoušť a nehezký výhled do krajiny. Pohled z vyhlídky u Tří Svatých v Osečné kazí rostoucí množství stavebního materiálu na sousedním pozemku. Majitel odmítá, že by šlo o skládku, a chystá postupné úpravy. (4. prosince 2025)
Sousedova skládka kazí výhled do krajiny, dochází trpělivost lidem v Podještědí

Kdo si potřebuje odskočit, má smůlu. Nové veřejné toalety v Liberci nefungují

Pokud potřebuje návštěvník Liberce použít veřejné toalety, má v současné době...

Pokud potřebuje návštěvník Liberce použít veřejné toalety, má v současné době na mnoha místech smůlu. Toalety nefungují třeba na vlakovém nádraží nebo na Sokolovském náměstí. Lidé si stěžují taky na...

1. prosince 2025  15:39

Zámečník za rok skončí v čele Liberce, na primátora už kandidovat nebude

Primátor Liberce Jaroslav Zámečník

Devětapadesátiletý Jaroslav Zámečník nebude příští rok v komunálních volbách usilovat o obhájení postu primátora v Liberci. V čele pátého největšího města v zemi je od listopadu 2018. Lídrem...

1. prosince 2025  10:13

