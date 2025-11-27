Na Ještědu v Liberci bude pro lyžaře připravená páteřní, 1,5 kilometru dlouhá, červená sjezdovka Nová Skalka. „V průměru na ní leží 40 centimetrů sněhu,“ řekl dnes ředitel skiareálu Radek Chalupa. Podle něj jde převážně o technický sníh. „Přírodního připadlo deset až 15 centimetrů,“ dodal.
Středisko bude zatím ve víkendovém provozu. V pracovních dnech příštího týdne bude sjezdovka přístupná jen na večerní lyžování ve středu a v pátek.
Víkendový provoz bude mít zatím také skiareál v Harrachově. „Nečekáme, že by pak v pracovních dnech byla nějaká velká návštěvnost, proto raději budeme pokračovat v přípravě sjezdovek na Vánoce,“ řekl zástupce ředitele harrachovského skiareálu Ondřej Zemánek.
O tomto víkendu bude v Harrachově otevřená červená sjezdovka z Čertovy hory do centra, která má na délku 1 850 metrů. „Je na ní v průměru 25 centimetrů technického sněhu,“ uvedl Zemánek. Ani v Harrachově zatím přírodního sněhu moc nepřipadlo. „Je to jen takový poprašek, do deseti centimetrů,“ dodal Zemánek.
Další areály otevřou v půlce prosince
Další skiareály v západní části Krkonoš se na zahájení sezony stále připravují, stejně jako lyžařská střediska v Jizerských horách. Na Severáku v Hraběticích provoz zahájí příští víkend, Tanvaldský Špičák či Černá Říčka v Desné chtějí otevřít v polovině prosince.
„Chceme využít vhodných podmínek k tomu, abychom si udělali dostatečnou zásobu sněhu na Vánoce pro případ, kdyby přišla nějaká obleva,“ uvedl za Černou Říčku Martin Lauer.
Do Jizerských hor ale mohou vyrazit běžkaři, sněhu tam leží od 15 do 30 centimetrů. Několik dnů je strojově upravené tříkilometrové kolečko na stadionu v Bedřichově. Odtud se bude možné od pátku vydat i na magistrálu.
„I přes probíhající hospodářskou činnost nám Lesy ČR povolily část upravit,“ uvedl ředitel Jizerské o.p.s. Podle něj základní úpravu provedou dnes v noci. „Stopy asi nebude možné ještě udělat. Bude to tak na vytvoření základu, utažení.“
|
Na Ještědu začali vyrábět technický sníh, skiareál zahájí sezonu 13. prosince
Rolby projedou jednu cestu na Jizerku, konkrétně Promenádní, pak Soušskou silnici, Kasárenskou ve směru na Knajpu, Kristiánov i úsek kolem Krásné Máří. „Nebudeme upravovat úsek mezi Hřebínkem a Šámalovou chatou, tam probíhá hospodářská činnost Lesů ČR,“ upozornil ředitel Jizerské o.p.s.