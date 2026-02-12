Skatepark v Liberci na rok uzavřou, do proměny mluvili místní jezdci

Eliška Marinská
  11:12
V příštím roce by skateboardisté mohli jezdit na novém povrchu. Areál z roku 1998 je třetím největším sportovištěm v Liberci. Dlouhodobě nesplňuje potřeby sportovců. Skatepark bude rok uzavřený, město proto hledá náhradní místo.
Překážky z plechu a dřeva nahradí moderní celobetonový skatepark. Ten bude bezpečnější i méně hlučný. | foto: Město Liberec

Liberecký skatepark patří více než čtvrt století k pevným bodům místní skateboardové scény. Město nyní přistupuje k zásadní proměně areálu, která má ze stárnoucího sportoviště udělat moderní prostor pro sport i setkávání.

„Vítězem se stala firma Bonidee Skateparks, která má za sebou řadu kvalitních staveb v Česku i v zahraničí. Jako třeba ikonické skateparky v Bratislavě pod mostem SNP nebo v Praze na Vltavské, které jsou zajímavé nejen pro jezdce,“ uvedl Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

Podchody u Vltavské se zahalily do červené, lákají ke sportu i odpočinku

Zároveň dodal, že z architektonického pohledu tyto projekty výrazně oživují dříve zanedbaná místa. „Bonidee staví skateparky i v Africe, třeba v Mozambiku, Zambii a Etiopii. Tým Bonidee tvoří aktivní skateboardisté, takže návrhy vznikají nejen na rýsovacím prkně, ale i z reálných zkušeností z jízdy,“ popsal.

Skatepark bude sloužit pro sportovní aktivity, volnočasové využití a rekreační účely. Projekt firma postaví metodou Design & Build, kdy dodavatel zajišťuje jak provedení projekčních prací, tak i samotnou realizaci díla.

„Do patnácti měsíců od podpisu smlouvy se skatepark promění v moderní sportoviště. Pokud vše dobře dopadne, tak na začátku sezony 2027 bude hotové,“ upřesnil náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert.

Překážky čeká stěhování

Podle něj by se rekonstrukce měla dotýkat maximálně jedné stavební sezony. Skatepark tak bude rok uzavřený. „Náhradní plocha zatím není vybraná. V současnosti tuto roli plní veřejný prostor výstaviště na Masarykově ulici,“ podotkl Lenert.

V participativním rozpočtu uspěl návrh, že by město některé vybrané překážky mohlo přesunout na výstaviště do prostoru LVT. „Ještě budeme hledat možnosti a varianty, zda to bude možné. Každopádně v tenhle moment už se tam komunita schází, protože skatepark je nedostatečný,“ objasnil Hruška.

Z libereckého skateparku už nebude „struhadlo“, plech a dřevo nahradí beton

Nový skatepark navrhla společnost tak, aby si v něm našli své jak začátečníci, tak zkušení jezdci. „Počítáme s kombinací streetových prvků i plynulých rádiusů. Zajímavostí je, že návrh vznikal ve spolupráci s místní skate komunitou, takže mnohé prvky vycházejí přímo z jejich přání a zkušeností,“ podotkl Jan Hruška.

Celobetonové provedení zajistí podle něj delší životnost, minimální nároky na údržbu a skvělé jízdní vlastnosti. „Celý areál bude daleko bezpečnější. Už se tu nebude pořádat takzvané sudetské struhadlo, což je festival, který se jezdí na hrubém asfaltu a neodpouští žádnou chybu,“ upřesnil Hruška.

Toalety a časem občerstvení

Díky umělému osvětlení bude možné areál využívat co nejvíce dní v roce. „Chceme, aby se skatepark stal nejen sportovištěm, ale také místem setkávání, proto počítáme s odpočinkovými zónami a zelení nebo zázemím včetně toalet,“ přiblížil Hruška.

„V budoucnu by tam mohlo vzniknout občerstvení, protože jsme u cyklostezky,“ dodal Hruška, který projekt považuje za zajímavý ze dvou hledisek.

„Skateparky jsou kvalitně postavené pro jezdce a jsou architektonicky cenné, protože zapadají do místa. Místo oživují a lákají k návštěvě i lidi, kteří třeba jezdci nejsou a do komunity nepatří,“ vysvětlil Hruška. Firma Bonidee zmodernizuje sportoviště za téměř 23 milionů korun.

2. června 2025
