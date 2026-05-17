Stavbě skateparku už nic nebrání. Česká Lípa našla dodavatele

Autor:
  7:56aktualizováno  8:22
Trvalo to několik let, ale Česká Lípa se nového skateparku dočká. Zastupitelům se po několika neúspěšných pokusech před časem podařilo vysoutěžit firmu, která vybuduje samotný skatepark a parkourové prvky. Teď získali i firmu, která připraví louku v Purkyňově ulici na výstavbu, což byl poslední krok, který stavbě bránil.
Park s překážkami se v České Lípě snaží postavit už několik let. Nyní vypsali zakázku znovu. | foto: vizualizace Česká Lípa

„Přípravné práce se rozjedou v polovině letošního roku,“ upřesnila mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal Brožová a dodala, že firma bude provádět i dokončovací práce.

Zakázku získal Metrostav CZ za necelých 39 milionů korun včetně daně. Na starosti bude mít třeba odstranění stávajícího chodníku nebo vybetonování opěrné stěny spolu s betonovými prvky parkouru.

„V rámci dokončovacích prací bude firma provádět úpravy terénu s výsadbou stromků a keřů a osazení mobiliáře a zábradlí, výstavbu pergoly, dláždění zpevněných ploch a montáž veřejného osvětlení,“ doplnila mluvčí.

Kdo postaví skatepark? Zakázku za 50 milionů město marně soutěžilo už sedmkrát

Nový skatepark by měl nahradit stávající u Sportareálu. Jeho plechové překážky už jsou nevyhovující.

„Nový skatepark nabídne vysoce kvalitní betonové překážky pro začátečníky i pokročilé a také parkourové překážky. Navíc se zde počítá se sociálním zázemím, pobytovými schody i pergolou, místo tak bude ideální také k pořádání sportovních akcí,“ přiblížila Kňákal Brožová.

Postavit skatepark s takovými parametry podle mluvčí zvládne jen několik specializovaných firem v Česku, a ty mají dlouho dopředu vyčerpanou kapacitu.

Prostor, který bude patřit mladé generaci

Kvůli tomu se městu podařilo dodavatele najít až letos v březnu, a to za více než 19 milionů korun. Výstavba by měla začít v roce 2027, po dokončení přípravných prací.

Podle starostky města Jitky Volfové v České Lípě chybí prostor, který by patřil mladé generaci.

„Myslím, že díky skateparku tento prostor získáme. Bude to místo, kde budou moci teenageři i menší děti smysluplně trávit svůj volný čas v bezpečném a moderním prostředí. Navíc je v České Lípě silná skateová komunita,“ popsala Volfová.

