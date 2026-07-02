Chybí chodníky, auta jezdí rychle. Obce řeší nebezpečné úseky

„Dlouhodobě tady řešíme problém s tím, že nemáme možnost snížit riziko u chodců, kteří chodí pěšky na autobusové zastávky,“ přiblížil situaci v Ralsku tamní starosta Miloslav Tůma. Jde o úsek silnice mezi Mimoní a Doksy v části Boreček, který je podle Platformy VIZE 0 typickým příkladem nevyhovujícího dopravního řešení.
„Posuzovala se relativní nehodovost, což je ukazatel počtu dopravních nehod ve vztahu k intenzitě dopravy a vůbec charakteru úseku. Hodnota vyšla dvouapůlnásobně více, než by měla být,“ popsal Jan Čáp, dopravní expert a koordinátor lokalit projektu Moje vize nula.
Pomůže i snížení rychlosti
V místě chodcům momentálně chybí především chodníky. Úpravu potřebuje i přechod a samotné autobusové zastávky, které nemají nástupní plochy a lidé čekají na autobus přímo u silnice.
„Součástí projektu bude i zklidnění dopravy díky snížení rychlosti. Je to hlavně o tom nastavit prostředí tak, aby odpovídalo realitě, že se tam pohybují lidé, nejen auta,“ vysvětlil Miloš Nováček z Platformy, který se zaměřuje na financování.
Úsek je aktuálně vedený jako silnice mimo obec, kde je povolená rychlost devadesát kilometrů za hodinu. „Analýza označuje tento úsek za vysoce rizikový. Na pouhých 350 metrech zde bylo za posledních deset let zaznamenáno 13 dopravních nehod, včetně nehody s těžkým zraněním,“ upřesnila mluvčí VIZE 0 Maria Romanczinová.
„Díky tomuto projektu se nám, doufám, podaří snížit riziko,“ věří Tůma. Oddělený prostor nejen pro chodce, ale také pro cyklisty pak chybí třeba v Jeřmanicích, na trase z Liberce do Hodkovic, kde připravují výstavbu nové cyklostezky.
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„Řešený úsek navazuje na nádraží a propojuje důležité části obce, zároveň je ale přehledný a z kopce, což vede k častému překračování rychlosti,“ objasnila Romanczinová.
Podle Jana Čápa na úseku překračuje povolenou rychlost zhruba sedmdesát procent řidičů. „Maximální naměřená rychlost tam byla až sto dvacet pět kilometrů v hodině,“ upozornil.
Tamní starostka Helena Fiebigerová věří, že cyklostezka pomůže ke zklidnění dopravy a zajištění bezpečnosti.
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„Řidiči jsou čím dál tím bezohlednější. Bohužel nepomáhá ani dopravní značení. Podařilo se nám s projektem VIZE 0 podat žádost na Státní fond dopravní infrastruktury. Stavební povolení už máme,“ dodala starostka. Dotace by měla pokrýt zhruba dvě třetiny nákladů, zbytek doplatí obec.
„V rámci programu uspěla jen část žádostí z celé republiky, protože podmínky jsou poměrně přísné a detailní. Někdy je opravdu těžké je splnit,“ přiblížil Miloš Nováček.
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Starosta Ralska doplnil, že spolupráce s Platformou VIZE 0 může být pro obce zásadní. „Řada menších samospráv řeší podobné problémy, ale často nemá dostatek lidí ani odborného zázemí, aby takové projekty připravila vlastními silami.“
To potvrdila i starostka Jeřmanic Fiebigerová. „Na obci jsme na to v podstatě dvě a neumím si představit, že bychom takovou žádost zvládly připravit a dotáhnout bez pomoci.“ Na obcích teď je, aby projekty dokončily, což by se mělo podařit nejpozději v příštím roce.