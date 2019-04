Oprava silničky bude stát jako kilometr nové dálnice, opozice se zlobí

Cena opravy je vyšroubovaná kvůli tomu, že silnice je obtížně přístupná, vine se v serpentinách ve skalnatém masivu. Přesto záměr krajských politiků vyvolal pobouření opozice, která to nazývá plýtváním.

V celém balíku peněz na rekonstrukci krajských silnic je letos vyčleněno 340 milionů korun, „akce Bozkov“ by si tedy vyžádala polovinu.

„Opravovat dva kilometry místní silničky za 167 milionů je v dnešní době šílenství. Kraj by se měl spíše připravovat na důsledky globálního oteplování, podporovat zadržování vody v krajině, změnu hospodaření s půdou a investovat do obnovitelných zdrojů a snižování produkce oxidu uhličitého, než utrácet peníze tímto způsobem. Někdo by měl hejtmanovi vysvětlit, že jsou důležitější věci než opravy silnic, v tomto případě navíc okrajových úseků a extrémně drahých,“ kritizuje opoziční zastupitel Jan Korytář (Změna pro LK).

Za přehnanou investici záměr pokládá i Radovan Vích (SPD). „Přivítal bych opravy více kilometrů silnic zejména na Českolipsku a nebo ještě lépe ve Frýdlantském výběžku,“ uvedl politik.

Lídr krajských komunistů Stanislav Mackovík tvrdí, že kraj opravuje silnice jen v obcích a městech, kde sedí na radnicích spříznění politici.

„V minulosti byla například nepochopitelná oprava ‚obchvatu‘ Zákup, kde to potřeba nebylo. Tam je starostou volební manažer SLK pan Lípa. Druhý přístup je založen na skutečnosti, že větší opravy a stavby se zahajují jako součást předvolební kampaně,“ posteskl si Mackovík.

Podle něj existují silnice v mnohem dezolátnějším stavu než je ta v Bozkově. „Ta suma je přehnaná a svědčí o sebestřednosti současného vedení kraje,“ myslí si Mackovík.

Náměstek hejtmana pro dopravu a investice Jan Sviták (SLK) uklidňuje, že pokud by kraj nezískal na opravu silnice dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), tak se do rekonstrukce pouštět nebude.

„Pro náš rozpočet by to bylo příliš velké zatížení. Podali jsme si žádost na ministerstvo dopravy. Pokud by nám peníze přidělili, mohlo by se v roce 2020 stavět,“ argumentuje Sviták.

Podle jeho vyjádření je také ve hře navýšení peněz v kapitole dopravy. Současných 340 milionů je prý málo. „Musíme se o tom ještě v koalici bavit. Do dopravy sice teče dost peněz, ale silnice jsou náš majetek a musíme je udržovat,“ zdůraznil Sviták.

Silnice je důležitá i kvůli turistickému ruchu

Cenu za rekonstrukci silnice v Podbozkově vypočetl Valbek a Sviták ji nechce rozporovat. „Ta silnice je opravdu v prudkém svahu, té ceně věřím,“ dodal.

Starosta Bozkova Stanislav Doubek zdůrazňuje, že silnice je důležitá nejen pro lidi z Bozkova a Jesenného, ale i pro desítky tisíc turistů, kteří každoročně přijíždějí do Bozkovských dolomitových jeskyní.

„Spojuje nejen Semily a Bozkov, ale slouží i lidem, kteří jedou třeba z Trutnovska do Liberce, jako taková zkratka. Do našich jeskyní ročně přijede sedmdesát tisíc turistů, řada z nich právě po této silnici,“ podotkl Doubek.

Liberecký kraj loni opravil 90 kilometrů silnic. Letos se počítá třeba s rekonstrukcí silnice v Jilemnici či v Oldřichově v Hájích.