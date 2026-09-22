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Odpůrci nové silnice Českým rájem podali kvůli vybrané variantě trestní oznámení

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  14:32
Vizualizace přemostění železniční trati u Rovenska pod Troskami. Vrch vpravo je...

Vizualizace přemostění železniční trati u Rovenska pod Troskami. Vrch vpravo je Kozákov. Most by měřil 400 metrů. Vlevo je příjezd ve směru od Jičína, vpravo pak směr Turnov. | foto: Valbek

Trasa nové silnice z Turnova do Úlibic
Budoucí podoba nové silnice
Budoucí podoba nové silnice
Budoucí podoba nové silnice
15 fotografií
Odpůrci plánované nové silnice I/35 Českým rájem podali kvůli přípravě projektu trestní oznámení pro podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Jsou přesvědčeni, že připravovaná severní varianta silnice byla vybrána na základě chybných podkladů, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí koalice spolků SOS Český ráj Jan Piňos.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl v reakci uvedl, že organizace projekt opakovaně představovala a vysvětlila. V případě potřeby jej předloží i policii. Trestní oznámení podala koalice spolků koncem minulého týdne k Vrchnímu soudu v Praze.

„Domníváme se na základě nezávislých odborných analýz, že připravovaná severní varianta dálnice z Jičína do Turnova středem Českého ráje byla nesprávně vybrána na základě chybných podkladových studií a že zkoumané varianty dopravního řešení neprošly řádným testem účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti, jak vyžaduje zákon,“ uvedl Piňos.

Vizualizace přemostění železniční trati u Rovenska pod Troskami. Vrch vpravo je Kozákov. Most by měřil 400 metrů. Vlevo je příjezd ve směru od Jičína, vpravo pak směr Turnov.
Trasa nové silnice z Turnova do Úlibic
Budoucí podoba nové silnice
Budoucí podoba nové silnice
15 fotografií

Při dosavadních přípravných pracích vznikla podle autorů trestního oznámení škoda ve stovkách milionů korun. „Pokud by došlo ke stavbě dálnice severní trasou, vznikla by státnímu rozpočtu škoda minimálně deset miliard korun,“ doplnil mluvčí.

Podle ŘSD projekt respektuje krajinu, přírodu i obce na trase a byl opakovaně představen a vysvětlen. „Plníme tím cíle Zásad územního rozvoje obou dotčených krajů. Pokud Policie ČR vyzve ŘSD k podání vysvětlení, předložíme všechna veřejně dlouho přístupná fakta i přípravnou dokumentaci,“ uvedl dále Rýdl.

O trase a podobě silnice I/35, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Plánovaná severní trasa je v územní dokumentaci obou krajů. Dlouhá má být 35 kilometrů a součástí bude přivaděč směrem na Semily.

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Podle aktuálních odhadů má stát zhruba 30 miliard korun bez DPH. Projekt ale přišel o posudek vlivu na životní prostředí EIA, když tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) loni v prosinci zrušil projektu souhlasné stanovisko. ŘSD tak musí zpracovat nový posudek.

Stavba tak nezačne dřív než v roce 2033, řekl již dříve ČTK generální ředitel ŘSD Radek Mátl. „Čeká nás 2,5 roku proces nové EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín a myslím, že to bude ještě později,“ doplnil Mátl. ŘSD bude podle něj znovu posuzovat možné varianty silnice v takzvané severní trase.

Nová I/35 Českým rájem má navázat na dálnici D35, která bude v roce 2029 končit v Úlibicích u Jičína. Odpůrci stavby usilují o to, aby silnice pokračovala takzvanou jižní trasou, která je podle Piňose šetrnější k přírodě i lidem a navíc levnější.

Příprava I/35 Českým rájem zase na začátku. Stavba nezačne dřív než po roce 2033

„Neexistuje žádný oprávněný veřejný zájem, který by ospravedlňoval trasu dálnice středem Českého ráje. Absolutně převažujícím zájmem je zde ochrana přírody, krajiny,“ zdůraznil.

Takzvaná jižní trasa by cenné území Českého ráje obešla z jihu od Jičína v trase silnic I/16 a II/268 přes Sobotku a Mnichovo Hradiště. Středu CHKO Český ráj by se vyhnula. Cesta z Jičína do Liberce by se tím prodloužila a zvýšilo by se zatížení dálnice D10. Trasa navíc neřeší napojení na Semily.

Podle Mátla není jižní trasa v územních plánech obcí a Středočeský kraj s touto variantou nesouhlasí. „V tuto chvíli ta změna ani není možná,“ uvedl. Pokud by se měla připravovat jižní varianta, znamenalo by to podle Mátla odložení stavby o dalších až 20 let.

25. srpna 2026
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