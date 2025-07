„Jezdit se bude kyvadlově pomocí semaforů. V případě velké dopravní intenzity budou dopravu řídit proškolení pracovníci. Pro vozidla nad tři a půl tuny, mimo autobusy, bude platit úplná uzavírka,“ objasnila situaci mluvčí ŘSD Kamila Zahálková s tím, že řidiči kamionů musí jezdit přes Jiřetín pod Jedlovou a Chřibskou.

Podle místních bude oprava zhruba půl kilometru dlouhého úseku trvat příliš dlouho. „Kdyby řekli, že to budou mít hotové do pěti pracovních dnů, tak bych to přežil. Tohle je fakt extrém, jsem zvědavý, jak budeme stíhat vyzvedávat kluka ze školky, když tady budou kolony,“ povzdechl si jeden z komentujících na Facebooku.

Proč budou práce trvat tak dlouho, nechápe ani David Ž. „To zase budou mít autobusy zpoždění, ach jo,“ dodal. Paulina M. zase poznamenala, že vozovka není ve špatném stavu.

Město Kamenický Šenov Rekonstrukce asfaltového povrchu na silnici I/13 – průtah Práchní



Přibližně v polovině července budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci asfaltového povrchu silnice I/13 v úseku průtahu Práchní. Tato akce je plánována až do prosince letošního roku a investorem je ŘSD (Ředitelství silnice a dálnic ČR). V souvislosti s realizací stavby dojde k dopravním omezením. Pro zajištění bezpečnosti provozu bude v daném úseku doprava řízena světelným signalizačním zařízením.

Martin B...ártl – starosta

Tomáš Tschakert - místostarosta 5 12

Místostarosta Kamenického Šenova Tomáš Tschakert ale zdůraznil, že o nutnosti opravy a termínu dokončení rozhoduje ŘSD. Rekonstrukce má vyjít na necelých 37 milionů korun bez daně.

„Na úseku dlouhém více jak jeden kilometr vyměníme konstrukční vrstvy vozovky. Součástí opravy bude také obnovení vodorovného a svislého dopravního značení, doplnění zeleně, dále pročištění příkopů a silničních propustků. Touto opravou prodloužíme životnost komunikace,“ podotkl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.