Frýdlant na tři roky ochromí rekonstrukce tepny, lidé se bojí hluku a prachu

Problematické bude zajíždění k domům, vyvážení odpadů i zajištění zimní údržby. „Máme z toho obavy, hlavně z hluku a prachu. Tři roky rozkopaná silnice nebude žádný med,“ okomentoval jeden z místních.

„Nebude to jednoduché, ale o rekonstrukci Kodešovy ulici jednáme už pět let. Je to jedna z nejrozbitějších silnic ve Frýdlantu. Je hrbolatá, takže když po ní přejede auto, dělá to velký hluk, který pak obtěžuje okolo bydlící. Chybí tam chodníky, takže pro chodce je to po této frekventované silnici dost nebezpečné. A to nemluvím o chybějícím veřejném osvětlení,“ popsal místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Jeden z obyvatel dělal problémy

Díky rekonstrukci se tak obyvatelé nových chodníků i pouličních lamp konečně dočkají, a to z centra města až nahoru za hřbitov, tedy po celé délce 1,6 kilometru.

„Pouze jsme měli problém s jedním majitelem nemovitosti, se kterým jsme se nemohli na novém chodníku dohodnout. Takže v jednom místě to bude zúžené. Jinak to nešlo,“ upřesňuje starosta Dan Ramzer.

Oprava Kodešovy ulice je největší investiční akcí ve Frýdlantu od povodní 2010. I proto je stavba rozdělena na tři roky po etapách. Zaplatit ji najednou by bylo nemožné.

„Původně se náklady odhadovaly na 120 milionů korun. Při výběrovém řízení se ale podařilo cenu snížit na 74,6 milionů bez DPH. Je to výrazné zlevnění,“ podotkl náměstek hejtmana Jan Sviták. Právě kraj se vedle města a Frýdlantské vodárenské společnosti na rekonstrukci finančně podílí.

Chodníky a lampy už totiž budou jen „drobností“. Tím hlavním cílem je výměna splaškové a dešťové kanalizace, obnova mostů a nový asfaltový povrch. Výměna čeká také železniční přejezdy na trati Frýdlant – Jindřichovice. Hlavně v horní části Kodešovy ulice pak lidé uvítají napojení na veřejný vodovod.

Domy nebyly napojené na vodovod

„Ten tam teď není a někteří jsou odkázáni na studny, které už jsou ale poslední roky vyschlé, takže si musí kupovat balenou vodu. Navíc směrem na Hartu máme několik pozemků, se kterými územní plán počítá pro bydlení, takže tam napojení na veřejný vodovod bude i tak nezbytné,“ řekl Ramzer.

Z Kodešovy ulice také zmizí stožáry elektrického vedení, kabely půjdou do země. Přes potok Řasnice už také nepovede plynové potrubí, místo toho budou roury pod novou mostní konstrukcí.

„Protože stavební práce budou opravdu rozsáhlé, nechali jsme provést diagnostiku všech domů podél ulice. Aby byly podklady pro případné uplatnění náhrady škod . Už jsme tu zažili při jiné rekonstrukci, že lidé chtěli náhradu za popraskané zdi, i když bylo jasné, že stavbou to rozhodně nebylo,“ dodal Ramzer.



Jako první rozkopou dělníci Kodešovu ulici od křížení s ulicí Jiráskovou až nad železniční přejezd. „Tam bychom měli skončit v listopadu a pak budeme pokračovat v březnu 2021. Všechno by mělo být kompletně hotové v říjnu 2022,“ řekl ředitel Metrostavu pro Liberecký kraj Jan Syrůček.