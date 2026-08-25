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Ignorujete občany Českého ráje. Protestující rozhněvala tajná schůzka o silnici

Matěj Klimša
  13:19
Před turnovským kulturním centrem se v pondělí odpoledne sešli odpůrci plánované silnice mezi Úlibicemi a Turnovem. Právě tam totiž jednalo vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se zástupci obcí. Protestujícím vadí, že by dálnice měla protínat Český ráj, stěžují si i na ignoraci občanů.

„Dálnice pod okny, občané za dveřmi,“ vzkazovali protestující lidé před kulturním centrem Střelnice v Turnově, kde zrovna probíhalo jednání starostů obcí na trase plánované silnice v Českém ráji s vedením ŘSD.

„Sešli jsme se, protože ŘSD opakovaně ignoruje občany Českého ráje, o návštěvnících ani nemluvě. Schází se tu se starosty za zavřenými dveřmi, dál informace neprosakují. Lidé v Českém ráji dodnes neví prakticky nic,“ vysvětlil Jan Piňos, mluvčí koalice spolků SOS Český ráj.

V Turnově se jednalo o silnici Českým rájem. (24. srpna 2026)
V Turnově se jednalo o silnici Českým rájem. Sešli se tu i odpůrci trasy. (24. srpna 2026)
V Turnově se jednalo o silnici Českým rájem. Na snímku Jan Piňos, mluvčí koalice spolků SOS Český ráj (24. srpna 2026)
V Turnově se jednalo o silnici Českým rájem. Dorazil i ředitel ŘSD Radek Mátl. (24. srpna 2026)
V Turnově se jednalo o silnici Českým rájem. Sešli se tu i odpůrci trasy. (24. srpna 2026)
15 fotografií

Protestující si na místě připravili letáky a seznamovali kolemjdoucí a starosty s tím, co jim vadí na zamýšlené trase silnice. Dlouhodobě totiž prosazují takzvanou jižní variantu, kde by silnice vedla z Úlibic na Mnichovo Hradiště místo na Turnov. Před Střelnicí se objevilo i několik transparentů. „Rovensko pod Troskami, ne pod estakádou!“ „Neustálý hluk pro 25 000 obyvatel“ nebo třeba „Český ráj není koridor pro dálniční tranzit“.

Nový posudek EIA

Cílem jednání bylo podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla představit zástupcům obcí postup při přípravě dokumentace ke stavbě. Silnice totiž přišla o kladný posudek EIA (hodnocení vlivu na životní prostředí - pozn. red.). Ke konci svého mandátu ho zrušil exministr životního prostředí Petr Hladík. ŘSD sice podalo stížnost k soudu, tu ale v červenci definitivně zamítl Nejvyšší správní soud.

ŘSD tak musí získat nové stanovisko od ministerstva životního prostředí. „V rámci přípravy se budou prověřovat všechny připomínky, které proběhly v rámci projednávání samotné dokumentace. Musíme provést nové geologické průzkumy, nové hlukové studie nebo dopracovat technická řešení, to zabere spoustu času,“ vylíčil Mátl s tím, že se nový posudek EIA může i lišit od toho původního. „Máme spoustu nových poznatků, které chceme zapracovat.“

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Jednou z možností je vést silnici ve čtyřech pruzích. „ŘSD vůbec nejde o pomoc obcím na trase, ale jen o protažení tranzitní dálnice, pravděpodobně se zahraničním napojením,“ myslí si Piňos.

Pro Turnov je opakování procesu EIA příležitostí k zapracování jejich připomínek. „Chtěli bychom, aby součástí posuzování vlivu na životní prostředí bylo i tunelové řešení. Je to pro nás důležité,“ popsal starosta Tomáš Hocke. Podle Mátla se bude tunelové řešení prověřovat.

Severní, nebo jižní varianta?

V otázce sporu o trasování silnice je pro Hockeho stěžejní napojení obcí pod Krkonošemi, jako jsou Semily, Jilemnice či Lomnice nad Popelkou. „Vycházíme z toho, že stát ví, proč chce jít severní variantou. Já jsem v této chvíli zastáncem spíše severní varianty. Takhle byla projednávaná patnáct let a snaží se nějak ošetřit dopravní dostupnost obcí pod horami. Jestli to bude umět jižní varianta, tak klidně,“ konstatoval starosta.

Zároveň ale dodal, že by jižní varianta zabrala mnohem více času při přípravách. „Není to vůbec projednané se samosprávami, není žádná územně plánovací dokumentace, a pakliže dnes někdo říká, že EIA bude trvat dva a půl roku, tak se dá očekávat, že když budeme chtít prověřovat ještě další variantu, bude to minimálně pět let, a to jsem velký optimista.“

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„Je snazší změnit územní plán než změnit krajinu Českého ráje, která je pro dálnici neprůchodná. Jižní varianta obsahuje jak obchvaty obcí, tak napojení Semil, akorát jiným způsobem,“ namítá Piňos. Podle Mátla ale s jižní variantou nesouhlasí Středočeský kraj, přes který by silnice vedla.

Hocke se obává především dopravní situace ve městě po dokončení rozestavěné dálnice právě v Úlibicích na Jičínsku. To potvrzuje i generální ředitel ŘSD „V roce 2029 dokončíme dálnici až do Úlibic a je jasné, že v tu chvíli tady vznikne díra. Není to dobrá silnice a myslím si, že je dost nebezpečná. Ponechat ji v nezměněném stavu je do budoucna velmi špatné řešení.“ U severní trasy je optimistický scénář pro začátek stavby rok 2033.

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