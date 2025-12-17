Silnice Českým rájem se vrátila na začátek. Spolky jásají, starostka má obavy

Jako nejcennější vánoční dar pro Český ráj hodnotí koalice spolků rozhodnutí někdejšího ministra životního prostředí Petra Hladíka. Podle Hospodářských novin totiž zrušil závazné stanovisko EIA (proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí) a vrátil jej k novému posouzení.
Vizualizace přemostění železniční trati u Rovenska pod Troskami. Vrch vpravo je...

Vizualizace přemostění železniční trati u Rovenska pod Troskami. Vrch vpravo je Kozákov. Most by měřil 400 metrů. Vlevo je příjezd ve směru od Jičína, vpravo pak směr Turnov. | foto: Valbek

Tisková konference ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) před...
O nové silnici diskutovaly v Turnově stovky lidí. (19. března 2025)
Budoucí podoba nové silnice
Kabinet v demisi premiéra Petra Fialy má ve středu na programu své poslední...
„V průběhu jednání rozkladové komise bylo poukázáno na řadu nedostatků vyplývajících ze znaleckých posudků,“ nastínila pro Hospodářské noviny mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Informaci zaregistrovalo i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Rozhodnutí jsme ale ještě nedostali. Až ho budeme mít, tak bude třeba, abychom si ho prostudovali. Potom můžeme případně zahájit nějaký postup. Teď s tím nemůžeme nijak nakládat,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Hladík vyhověl odpůrcům, zrušil stanovisko MŽP ke stavbě silnice přes Český ráj

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla zatím není jasné, co to bude pro stavbu znamenat a jaké budou další kroky. „My zatím normálně projektujeme dál,“ uvedl Mátl. Hladíka ke zrušení stanoviska vyzvala koalice spolků SOS Český ráj. K výzvě doložila také znalecký posudek, podle kterého dokumentace EIA pominula několik chráněných druhů živočichů.

„Dokumentace v trase dálnice nezaznamenala výskyt 18 druhů zvláště chráněných druhů živočichů, kteří budou záměrem stavby negativně dotčeni, bude narušen jejich biotop nebo jimi užívaná sídla,“ vysvětlil autor znaleckého posudku Mojmír Vlašín, podle kterého jde třeba o bobra evropského, ledňáčka říčního nebo užovku hladkou.

Spolky: Proces má řadu vad

Podle spolků SOS Český ráj bylo kladné stanovisko nezákonné. „Dokumentace a posudek EIA postrádají řádné posouzení vlivu záměru na ekosystémy, biodiverzitu a ekologické funkce krajiny a proces projednávání měl řadu zásadních právních vad,“ přiblížil mluvčí koalice spolků Jan Piňos, podle kterého je aktuálně splněný jen první z deseti kroků, které vedou ke zprovoznění dálnice.

Tunel neprošel, přípravy silnice přes Český ráj pokračují v původní trase

Kromě nového posudku EIA podle Piňose chybí třeba výkup potřebných pozemků, projektování nebo výběr zhotovitele. „Tvrzení investora, vedení Libereckého kraje a dalších zastánců dálnice Českým rájem, že je rozhodnuto a nedá se už nic dělat, je tedy mylné a manipulativní,“ dodal mluvčí spolků.

Liberecký kraj, stejně jako ŘSD, zatím rozhodnutí o zrušení stanoviska neobdržel. „Proto se k němu budeme moci vyjádřit, až se s ním seznámíme. Každé zdržení výstavby důležité silniční infrastruktury je pro region a občany, kteří v něm žijí, vždy mimořádně problematické,“ popsal hejtman kraje Martin Půta.

O silnici mluvil i prezident

V minulém týdnu se o silnici lidé zajímali také na debatě s prezidentem Petrem Pavlem v České Lípě.

„Na stole mám několik dopisů, že se mám přijet podívat na konkrétní místa, kudy silnice poběží a jak naruší krajinu. Bohužel naše země je tak hustě osídlená, že jakákoliv nová stavba krajinu naruší,“ objasnil Pavel, podle kterého by se mělo rozhodovat na základě veřejného zájmu. „Pokud bychom měli brát v úvahu všechny připomínky, tak nepostavíme jedinou novou dálnici, železnici, elektrárnu nebo fabriku. Takové stavby jsou třeba a vždy bude rozhodnutí někoho bolet,“ domnívá se prezident.

Spolky v Českém ráji ale tvrdí, že zatím nebyl prokázán žádný veřejný zájem, který by odůvodňoval vedení tranzitní dopravy srdcem Českého ráje. „V rozporu s principy právního státu je politickou silou prosazována nejničivější, nejsložitější a nejdražší varianta navzdory odporu občanů, přičemž existuje řešení podle všech kritérií lepší,“ předeslal Piňos, který prosazuje jižní variantu z Jičína do Mnichova Hradiště.

Nechceme asfaltový ráj! O nové silnici diskutovaly v Turnově stovky lidí

Podle Hospodářských novin existují proti ministrovu rozhodnutí opravné prostředky a nutně to tedy neznamená, že by se musel posudek EIA dělat znovu. Právní zástupce spolků Miloš Tuháček ale namítá, že právní výklad neumožňuje podat žalobu ani rozklad proti rozhodnutí ministra. „ŘSD tedy nebude moci dále pokračovat v procesu povolování stavby silnice I/35 Českým rájem, pokud nezíská nové závazné stanovisko EIA,“ tvrdí.

Silnice mezi Turnovem a Jičínem dnes vede přes 11 obcí a o podobě přeložky, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Plánovaná trasa je dlouhá 35 kilometrů a součástí je přivaděč směrem na Semily.

Starostka: Je to obrovská chyba

Starostka Semil Lena Mlejnková vnímá rozhodnutí Petra Hladíka jako obrovskou chybu. „Vracíme se úplně na začátek. Rozhodnutí je proti vůli ministerstva dopravy a samospráv. Dopravní napojení je pro nás zcela zásadní a bez něj bude nejen nedostatek pracovních míst a úbytek obyvatel,“ obává se a upozorňuje, že po dokončení dálnice od Hradce Králové do Úlibic bude doprava mezi Turnovem a Jičínem bez adekvátní silnice kolabovat.

Piňos navrhuje výstavbu obchvatů kolem obcí, které jsou dopravou zatížené. „Obchvaty jsou mnohonásobně rychlejší a levnější řešení než prosazovat dálnici Českým rájem navzdory tolika překážkám,“ myslí si a dodává, že stát nemá finance ani na rozestavěné úseky dálnic. „Je bezdůvodné tlačit na stavbu výjimečně sporné dálnice Českým rájem, jejíž význam je i podle priorit ministerstva dopravy sotva v polovině seznamu,“ uzavřel Piňos.

Podle odhadů bude nová silnice stát asi 24 miliard korun bez daně a ŘSD počítá s tím, že by se mělo začít stavět mezi lety 2028 až 2033. Stavba rozdělená do čtyř úseků počítá s více než kilometrem tunelů. Odpůrci se obávají toho, že silnice nenávratně poškodí tamní přírodu. Podle ředitele Správy Liberec ŘSD Jana Wohlmutha ale silničáři hledají řešení, které co nejméně zasáhne do krajiny i života lidí, do přípravy stavby se zapojil krajinný architekt a také odborníci z České geologické služby.

20. března 2025
Silnice Českým rájem se vrátila na začátek. Spolky jásají, starostka má obavy

17. prosince 2025  11:54

