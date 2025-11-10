Zimní pneumatiky musejí mít od 7. listopadu všichni řidiči v Libereckém kraji mířící do hor – i přesto, že podle Českého hydrometeorologického ústavu v nejbližších dnech sněžení ani teploty pod bodem mrazu nehrozí. Na povinnost zimní výbavy řidiče na osmnácti úsecích upozorňují dopravní značky. Na ochlazení a boj s nízkými teplotami jsou vybavena i města.
K lepší průjezdnosti Jablonce nad Nisou v zimě a efektivnějšímu zásahu techniky má nově přispět rozšířená spolupráce technických služeb s městskou policií. Ta bude dohlížet na problematická místa, kde dochází k porušování dopravního značení.
„Cílem je zabránit situacím, při kterých zaparkovaná vozidla blokují průjezd sypačů a pluhů, ale případně i všech složek IZS,“ vysvětlil Petr Roubíček, jablonecký náměstek primátora pro správu majetku. Město si od průběžných policejních kontrol slibuje, že technika projede i na úzkých silnicích a chodnících.
Dražší údržba než ve vnitrozemí
Na konci každé zimní sezony město shromažďuje připomínky místních obyvatel i organizací. Každý podnět vyhodnocuje a podle technických a ekonomických možností zpracuje do plánu na následující sezonu. „V letošním roce pracovní skupina pro zimní údržbu posoudila deset podnětů od občanů a osadních výborů, z nichž se sedm schválilo k realizaci,“ shrnula mluvčí magistrátu Jana Fričová.
Na zimní údržbu - jako každoročně - vyhradilo druhé největší město kraje 24 milionů korun. „Jablonec patří k horským městům, v nichž je třeba právě na udržování sjízdnosti komunikací a schůdnosti chodníků vyčlenit daleko vyšší částku v rozpočtu než ve vnitrozemí,“ poznamenala Fričová. Při tuhých zimách musí magistrát sahat do rozpočtových rezerv, zatímco při mírnějším počasí ušetří.
Na webu města mají obyvatelé k dispozici mapu zimní údržby v elektronické podobě, kde si mohou po vyhledání konkrétní lokality zjistit, jakou má vozovka nebo chodník prioritu při údržbě. Pro hlášení problémů při zimní údržbě město doporučuje využívat nonstop dispečink technických služeb nebo e-mail.
Hejtman prosí o trpělivost a ohleduplnost
Vedení Libereckého kraje na nadcházející zimu vyčlenilo 150 milionů korun. „Zimní období je pro řidiče i silničáře vždy velkou zkouškou. Chtěl bych všechny požádat o trpělivost a ohleduplnost,“ apeloval na veřejnost krajský hejtman Martin Půta.
Zatímco sjízdnost silnic s nejnižší prioritou zajistí Silnice LK do 12 hodin od výjezdu techniky, silnice I. třídy a důležitých úseků zprůjezdní maximálně do tří hodin. Sjízdnost dálnic pak společnost garantuje do dvou hodin. V třísměnném nonstop provozu se letos na dispečerských pracovištích vystřídá 34 dispečerů.
V zimě 2023-2024 zaplatil kraj za údržbu přes 142 milionů korun včetně daně, poslední zimní údržba jej stála 150 milionů korun s daní.
Nová hala na sůl
V Liberci začínají přípravy na zimní sezonu podle ředitele místních technických služeb už na jaře. „V nové hale máme naskladněno přes 3,5 tisíce tun soli, tisíc tun posypové drtě a další navážíme. Ekogritu (ekologický posypový materiál - pozn. red.) máme zhruba 200 tun, k tomu máme 550 tun recyklované drtě z loňské zimy,“ informoval Jan Ullmann.
Připravená je i technika v čele s posypovými vozy a malotraktory. Do posledních chvil, tedy než nasněží nebo začne mrznout, se budou podílet na opravách komunikací, úklidu listí a dalších pracích.
„Jakmile předpověď počasí ohlásí možnost sněhových nebo smíšených srážek, neprodleně přestavíme část naší techniky na úklid sněhu, posílíme směny i činnost obou dispečinků a budeme připraveni udržet komunikace sjízdné a schůdné,“ přislíbil Ullmann.
Do akce se zapojí 123 lidí a 95 strojů, další technika je k dispozici v případě potřeby také u externích dodavatelů. V nadcházející sezoně budou Technické služby Liberec udržovat 405 kilometrů místních vozovek, 165 kilometrů chodníků, 346 zastávek MHD a 351 přechodů.