Silničáři jsou na zimu připraveni, v zásobě mají dostatek soli

„Tušili jsme, že v covidové pandemii mohou nastat problémy s dodávkami, celý trh je pokřivený. Takže jsme sůl a inertní posypové materiály nakoupili během letních prázdnin za zvýhodněné ceny. Problémy, které někteří mají kvůli situaci na evropském trhu se solí, se nám tak vyhnuly,“ sdělil předseda představenstva Silnice LK Petr Správka.

To, co naopak silničáře netěší, jsou zvýšené ceny pohonných hmot. Vyskočily i ceny za náhradní díly na opravy techniky v průměru o 15 procent. „Museli jsme kvůli tomu valorizovat naše ceníky, roli v tom hraje i navýšení mezd. Tady ale lidé nedostali přidáno devět let, takže navýšení platů je v pořádku,“ sdělil Správka, který je v čele představenstva krajských silničářů od letošního dubna.

Na přicházející zimu už je připravena veškerá technika, ostatně do terénu už sypače vyjely začátkem týdne kvůli poklesu teplot. Zimní údržbu bude v kraji zajišťovat 34 dispečerů a 180 řidičů. Vloni stál úklid sněhu a zajištění sjízdnosti silnic v Libereckém kraji 143,5 milionu korun. S podobnou částkou počítá kraj i letos. Aby nenastal v zajištění služeb výpadek kvůli covidu, snaží se Silnice LK motivovat zaměstnance k očkování vánočním bonusem.

„Věříme, že proočkovanost budeme mít kolem 75 procent. To už nám umožní, aby se party na jednotlivých směnách nepotkávaly a my tak mohli zimní údržbu zvládnout,“ dodal Správka.

Krajští silničáři se přes zimu starají o 2 065 kilometrů silnic II. a III. třídy, které jsou rozdělené do 59 okruhů. Z toho na 27 okruzích se solí a na 32 se sype drtí a pluhuje. Zcela bez údržby zůstane v kraji 59 kilometrů silnic. „Jde o úseky, po kterých nejezdí autobusy a které nepatří k těm frekventovanějším,“ zmínil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Silničáři by rádi získali povolení pro solení silnice z Kořenova na Vysoké nad Jizerou, situace ale zatím zůstává stejná jako v minulých letech, tedy bez soli.